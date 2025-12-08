▲ En Ciudad Universitaria se han presentado protestas con pintas en los inmuebles. Foto Roberto García Ortiz y Jorge Ángel Pablo García

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 4

Para garantizar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sea una institución donde impere la pluralidad de ideas y los estudiantes tengan la certeza de manifestarse libremente sin que se criminalicen sus protestas, el Consejo Universitario aprobó modificaciones a los artículos 2 y 17 del Reglamento del Tribunal Universitario.

Entre dichos cambios destacan nuevos párrafos y especificaciones en los que elimina la frase “actos de vandalismo” y se hacen precisiones para iniciar un procedimiento disciplinario, quiénes están facultados para presentarlos y determina la posibilidad de establecer un “acuerdo conciliatorio” para asegurar los derechos del debido proceso.

Por ejemplo, en el artículo 2 del reglamento se añade una descripción del concepto del procedimiento disciplinario, señalando que “es el conjunto de actos que llevan a cabo las autoridades y el Tribunal Universitario, el cual tiene por objeto la emisión de resoluciones respecto de conductas presuntamente violatorias de la normatividad universitaria”.

Aunado a ello, el máximo órgano de autoridad colegiada de la institución resolvió aprobar la eliminación de un párrafo que hace alusión a “casos de vandalismo”, por lo que en la nueva versión, que deberá publicarse en la Gaceta de la UNAM, tendría que erradicar dicha expresión.

Ese párrafo eliminado del artículo 2 decía: “En los casos de vandalismo, con el objeto de proteger la seguridad e integridad de la comunidad universitaria y sus recintos, así como garantizar el desarrollo de las actividades, la etapa de investigación y desahogo del caso se desarrollará en el Tribunal Universitario, salvaguardando el debido proceso y los derechos de las personas presuntas responsables”.