La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) enfrenta una situación financiera complicada; desde hace una década se empezaron a generar adeudos con terceros institucionales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señaló Norma Galván Meza, rectora de la casa de estudios.
Explicó que “se fue haciendo una bola de nieve por las multas, recargos y actualizaciones que llevaron a superar hasta en tres veces los montos originales.”
Ahora, la UAN tiene una deuda de “más de 5 mil millones de pesos” precisó la doctora Galván Meza, quien formó parte de la comisión de rectores de universidades públicas estatales que vinieron esta semana a la Ciudad de México, encabezados por Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico en busca de recursos para paliar el déficit de más de 50 mil millones que arrastran las instituciones educativas.
La rectora declaró a La Jornada que en sus tres años al frente de la UAN ha hecho “ajustes estructurales, administrativos, financieros, planes de austeridad” y estableció “una serie de medidas de la mano de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Anuies, para que en el mediano plazo tengamos saneamiento financiero”.
Esto es “un problema muy fuerte; sin embargo, hemos platicado con autoridades de las tres instancias (IMSS, Infonavit y SAT) para hacer convenios de pago”.
Desde que asumió el cargo “estamos pagando lo ordinario, y estamos al corriente en ello, pero necesitamos encontrar esquemas para cubrir el déficit”.
Este año el presupuesto de la UAN es de 2 mil 500 millones de pesos y para 2026 todavía no tiene la cantidad exacta, “pues estamos en la expectativa de que se aprueben las leyes de los presupuestos estatal y federal, y poder contar con los recursos para la operatividad y los pagos de nómina y prestaciones”.
Para 2026, el alza presupuestal de universidades públicas estatales será de 1.8 por ciento, lo cual no compensa siquiera la inflación. La Anuies proponía que al menos hubiera un alza de cinco puntos porcentuales.
La rectora descartó que al término de su gestión, en tres años más, la deuda quede saldada, pero pese a sus problemas financieros, la UAN ha incrementado casi 12 por ciento su matrícula (tiene más de 30 mil alumnos) con nuevas carreras y modalidades y cumple con sus tareas académicas, de investigación, vinculación e innovación. Cuenta con 36 escuelas, de las cuales 20 son de nivel superior y 16 de bachillerato.
SCJN discutirá sentencia que ordena pagar 265 mdp
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana un proyecto que propone dejar firme la sentencia de un tribunal colegiado que ordena a la UAN pagar más de 265 millones de pesos por no retener ni entregar al fisco el impuesto sobre la renta (ISR) que debía descontar a sus trabajadores en 2020.
El asunto, a cargo de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, está listado para el jueves 11, último día de sesiones del año. Su proyecto va por desechar el amparo directo en revisión de la casa de estudios, al determinar que es improcedente, pues en su demanda se limitó a temas de legalidad y no a la interpretación directa de la Constitución federal.
La UAN promovió un juicio de nulidad, pero el 28 de enero la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución que había validado el crédito fiscal. Después, la universidad presentó un amparo directo en el que alegó diversas irregularidades en la fiscalización.
No obstante, el 6 de agosto el décimo quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito negó el amparo al concluir que la autoridad actuó dentro de sus facultades y motivó debidamente el procedimiento y el crédito fiscal. Por ello, el 19 de agosto la UAN interpuso la revisión del amparo ante la SCJN como último recurso para intentar librar el adeudo.
Con información de Iván E. Saldaña