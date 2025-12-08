Carolina Gómez Mena

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 3

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) enfrenta una situación financiera complicada; desde hace una década se empezaron a generar adeudos con terceros institucionales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señaló Norma Galván Meza, rectora de la casa de estudios.

Explicó que “se fue haciendo una bola de nieve por las multas, recargos y actualizaciones que llevaron a superar hasta en tres veces los montos originales.”

Ahora, la UAN tiene una deuda de “más de 5 mil millones de pesos” precisó la doctora Galván Meza, quien formó parte de la comisión de rectores de universidades públicas estatales que vinieron esta semana a la Ciudad de México, encabezados por Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico en busca de recursos para paliar el déficit de más de 50 mil millones que arrastran las instituciones educativas.

La rectora declaró a La Jornada que en sus tres años al frente de la UAN ha hecho “ajustes estructurales, administrativos, financieros, planes de austeridad” y estableció “una serie de medidas de la mano de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Anuies, para que en el mediano plazo tengamos saneamiento financiero”.

Esto es “un problema muy fuerte; sin embargo, hemos platicado con autoridades de las tres instancias (IMSS, Infonavit y SAT) para hacer convenios de pago”.

Desde que asumió el cargo “estamos pagando lo ordinario, y estamos al corriente en ello, pero necesitamos encontrar esquemas para cubrir el déficit”.

Este año el presupuesto de la UAN es de 2 mil 500 millones de pesos y para 2026 todavía no tiene la cantidad exacta, “pues estamos en la expectativa de que se aprueben las leyes de los presupuestos estatal y federal, y poder contar con los recursos para la operatividad y los pagos de nómina y prestaciones”.

Para 2026, el alza presupuestal de universidades públicas estatales será de 1.8 por ciento, lo cual no compensa siquiera la inflación. La Anuies proponía que al menos hubiera un alza de cinco puntos porcentuales.