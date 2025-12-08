Laura Poy Solano

El deterioro de la infraestructura y equipamiento de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la falta de atención a las necesidades de los alumnos y la pérdida de las condiciones de trabajo de los docentes han llevado a la institución a una crisis.

“Llevamos siete años de una gestión que no ha dado respuesta a las necesidades de los alumnos, por el contrario, les ha ido quitando y desconociendo sus derechos”, alertaron profesores-investigadores de esa casa de estudios.

En entrevista con La Jornada sostienen que desde la llegada al cargo de la rectora Rosa María Torres Hernández en diciembre de 2018, la institución enfrenta un acelerado proceso de abandono tanto de su infraestructura, como de su vida académica y en su gestión administrativa.

Los profesores-investigadores Virginia Casas, secretaria general de la delegación D-II-UPN3; Marcela Santillán, consejera académica, y Samuel Ubaldo, representante académico, quienes integran la comisión de enlace del cuerpo docente con el movimiento estudiantil de la UPN, que mantiene un paro desde el pasado 28 de octubre, afirman que hay un “profundo hartazgo” de alumnos y profesores por el abandono en que está la institución.

Por ello, su principal demanda es la destitución de la rectora.

Marcelino Guerra, consejero académico, y José David Alarid, profesor-investigador de esa casa de estudios, agregan que en el actual sexenio, la UPN perdió la “posición estratégica que teníamos como institución en el Sistema Educativo Nacional, producto de una gestión pésima, que se ha dedicado a cuestiones personales, de privilegio. Para esta administración los estudiantes están en un plano desconocido, son invisibles”.