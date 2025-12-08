A

final de cuentas, es en la calle donde se mide qué tan exactas son las encuestas y las que aseguran que más de 70 por ciento de los habitantes del país apoyan a su PresidentA, frente a cualquier amenaza. No se equivocaron.

Sobre todo si tomamos en cuenta que un día antes, Donald Trump hizo pública la “Estrategia de Seguridad Nacional”. En otras palabras: nunca más unas elecciones libres y en adelante, una derecha beligerante sostenida por Trump, es decir, las nuevas formas de intervenir y pervertir elecciones y para la expansión: aliento y apoyo a las derechas de la región para deshacerse de los gobiernos de izquierda o progresistas, con el fin de “restaurar la preminencia estadunidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria”, dice el documento firmado por Trump.

La amenaza fue para todo el continente, pero la manifestación de la gente en el Zócalo cayó muy bien en los momentos en los que Trump le daba oxígeno a la Doctrina Monroe y advertía que su “estrategia“ –sin ninguna prudencia política que diera por sentada la soberanía de los estados– planea “reclutar y expandir”. Reclutaremos a amigos consolidados –ya sabemos quiénes son– en el hemisferio para controlar la migración, detener el flujo de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar.

“Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevas alianzas, al tiempo que reforzamos el atractivo de nuestra propia nación como socio económico y de seguridad preferido del hemisferio”. Más claro ni el agua.

Ese proyecto expansionista, para diseñarse con tal confianza, seguramente ya tiene, en la región, los personajes listos para cumplirse. No obstante, en México sabemos quiénes son los de aquí que sueñan con las barras y las estrellas y si para el festejo se llena el Zócalo, para la defensa de la soberanía y de la PresidentA no habrá descanso y la plaza mayor se mostrará pletórica, no faltará nadie.