▲ En Kenner, Luisiana, exigieron ayer frenar el operativo contra inmigrantes ordenado por el gobierno federal; en contraste, casi ningún líder latinoamericano ha denunciado los arrestos violentos de sus ciudadanos en Estados Unidos. Foto Afp

L

a vida política de Washington a veces parece ser un gran espec-táculo de autosátira inconsciente, pero es difícil reírse dadas las consecuencias de todo eso en las vidas de éste y otros pueblos.

Y es que el maestro de ceremonias del espectáculo también es el comandante en jefe del superpoder. Por lo tanto, uno no se puede sólo reír cuando bajo sus órdenes decenas de miles de seres humanos están siendo cazados, secuestrados y encarcelados por fuerzas federales por todo Estados Unidos, mientras casi 90 latinoamericanos han sido asesinados en embarcaciones en aguas de este hemisferio, y en tanto se anuncia de manera explícita que la Doctrina Monroe guiará a Washington en su relación con América Latina. Tampoco da risa que hasta el momento casi ningún líder latinoamericano ha denunciado los arrestos violentos de sus ciudadanos en Estados Unidos, ni la proclamación del derecho a realizar redadas militares de sus países.

Pero de repente es de risa que la “guerra contra el narcoterrorismo” y a veces el narcocomunismo se libra mientras al mismo tiempo el comandante en jefe indulta a un ex presidente narcotraficante.

También da risa, aunque escalofriante, cuando el gobierno justifica su ofensiva contra la memoria colectiva y la cultura de Estados Unidos: afirman que todo lo que no celebra la “grandeza” de Estados Unidos a lo largo de sus casi 250 años es falso o distorsionado, parte de la conspiración de la “izquierda radical” para “destruir” el país y continúan modificando o censurando las narrativas en museos nacionales, así como en escuelas, universidades y cualquier otro ámbito.

A tal grado han llegado las cosas que ahora hay palabras que han sido desaparecidas por el gobierno. Según PEN/América, más de 350 palabras han sido removidas de los sitios oficiales y documentos del gobierno federal, incluidas “mujer”, “vulnerable”, “sustentabilidad”, “energía solar”, “racismo”, “prostituta”, “diversidad”, “opresión”, “gay”, “inmigrantes”, “Golfo de México”, “disparidad”, “cambio climático”. Pronto se quedarán sin palabras (la lista completa: https://pen.org/banned-words-list/).