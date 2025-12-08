Sin palabras
a vida política de Washington a veces parece ser un gran espec-táculo de autosátira inconsciente, pero es difícil reírse dadas las consecuencias de todo eso en las vidas de éste y otros pueblos.
Y es que el maestro de ceremonias del espectáculo también es el comandante en jefe del superpoder. Por lo tanto, uno no se puede sólo reír cuando bajo sus órdenes decenas de miles de seres humanos están siendo cazados, secuestrados y encarcelados por fuerzas federales por todo Estados Unidos, mientras casi 90 latinoamericanos han sido asesinados en embarcaciones en aguas de este hemisferio, y en tanto se anuncia de manera explícita que la Doctrina Monroe guiará a Washington en su relación con América Latina. Tampoco da risa que hasta el momento casi ningún líder latinoamericano ha denunciado los arrestos violentos de sus ciudadanos en Estados Unidos, ni la proclamación del derecho a realizar redadas militares de sus países.
Pero de repente es de risa que la “guerra contra el narcoterrorismo” y a veces el narcocomunismo se libra mientras al mismo tiempo el comandante en jefe indulta a un ex presidente narcotraficante.
También da risa, aunque escalofriante, cuando el gobierno justifica su ofensiva contra la memoria colectiva y la cultura de Estados Unidos: afirman que todo lo que no celebra la “grandeza” de Estados Unidos a lo largo de sus casi 250 años es falso o distorsionado, parte de la conspiración de la “izquierda radical” para “destruir” el país y continúan modificando o censurando las narrativas en museos nacionales, así como en escuelas, universidades y cualquier otro ámbito.
A tal grado han llegado las cosas que ahora hay palabras que han sido desaparecidas por el gobierno. Según PEN/América, más de 350 palabras han sido removidas de los sitios oficiales y documentos del gobierno federal, incluidas “mujer”, “vulnerable”, “sustentabilidad”, “energía solar”, “racismo”, “prostituta”, “diversidad”, “opresión”, “gay”, “inmigrantes”, “Golfo de México”, “disparidad”, “cambio climático”. Pronto se quedarán sin palabras (la lista completa: https://pen.org/banned-words-list/).
Como parte de su censura de conceptos, materiales curriculares, libros y exhibiciones en museos, medios indígenas reportan que el informe federal sobre mujeres de pueblos originarios desaparecidas y/o asesinadas ha sido eliminado del sitio de Internet del Departamento de Justicia por el gobierno de Trump. Fue el primer informe federal Not one more ( Ni una sola más), elaborado para documentar lo que se calificó de “epidemia” de desapariciones y asesinatos de indígenas estadunidenses, elaborada con base en más de 250 testimonios.
Por otro lado, para resaltar la cultura aprobada, el mandatario literalmente se proclamó maestro de ceremonias de los premios del Centro Kennedy este fin de semana, el primer presidente en convertirse en la estrella en este evento anual en la máxima sede federal de las artes vivas (no es novato, vale recordar que primero se hizo famoso como conductor de un reality show). Antes del acto, el maestro de ceremonias ya había proclamado que esta vez, bajo su mando, el programa “será el que obtendrá el rating más alto… No hay nada como lo que está por ocurrir”. Elogió a los seleccionados (admitiendo que él metió mano en ese proceso): “estos son algunos de los artistas, actores e intérpretes más grandes de su generación. Los más grandes que jamás hemos visto”. Esos grandiosos de la cultura estadunidense son… Sylvester Stallone (tal vez el nuevo himno nacional será la ruta sonora de Rocky), la banda de rock Kiss, el músico country George Strait, la diva de la época disco Gloria Gaynor y el actor de Broadway Michael Crawford.
Pero la estrella, siempre, es él –y lo dice en sus palabras. En lo que seguramente es un récord, el presidente emitió 158 mensajes por su cuenta en su red Truth Social durante tres horas la noche del primero de diciembre, los cuales empezaron con sus críticas a todos sus críticos, contra inmigrantes, entre muchos otros temas, pero el torrente verbal culminó con uno que sencillamente decía: “el mejor presidente que jamás ha vivido”.
A veces uno se queda sin palabras (censuradas o no).
David Byrne. Tiny Desk Concert. https://www.youtube.com/watch?v=PNmcF6eRE7w