Balanza de pagos al 3er trim 2025
ifras preliminares del Banco de México indican que la balanza de pagos – síntesis de todas las transacciones comerciales y flujos financieros del país con el exterior – se saldó al tercer trimestre del año con déficits en la Cuenta Corriente (-11,782 millones de dólares) y en la Cuenta de Capital (-25 millones) que fueron financiados con un ingreso neto de recursos externos en la Cuenta Financiera (2,110 mdd) y un saldo positivo (9,697 mdd) en la cuenta de ajuste Errores y Omisiones (gráfico 1).
El défict en Cuenta Corriente (-11,782 mdd) fue resultante de ingresos totales por 549 mil mdd (4.5% sobre 2024) y egresos por 606 mil m (1.6% más). También es resultante de déficits en sus balanzas: comercial (-2,900 mdd), de servicios (-6,205 m), y de renta (-48,208 m), y de un superávit en transferencias (45,530 m). En esta última, los ingresos por remesas de emigrantes fueron de 46,454 m, -5.5% inferiores a 2024.
Este déficit en Cuenta Corriente es el menor de los últimos cuatro años (gráfico 2).
El déficit comercial (mercancías) (-2,900 m) es también el menor en igual período de los últimos cinco años (gráfico 3).
La balanza de servicios regresó en el tercer trimestre a su tradicional condición deficitaria (gráfico 4).
La balanza de renta (utilidades / dividendos de la inversión directa y pago de intereses por deuda) mantiene su tradicional déficit en altos niveles (gráfico 5).
Alarmante es el monto de capitales mexicanos que en el periodo salieron del país: 40,437 millones de dólares, cuatro veces más que en 2024 (gráfico 6), y equivalente al 87% de lo ingresado por los migrantes vía remesas. Del total, 7,125 m fueron a inversión directa y 33,312 m a inversiones financieras; una razón más para no firmar un tratado como los actuales con América del Norte y la Unión Europea que impiden regular el libre flujo de capitales.
La tenencia de valores gubernamentales internos por no residentes sigue en ascenso y se ubicó en septiembre en 92 mil 821 millones de dólares (aptos para corridas especulativas contra México), sin que nadie los limite. Considerada deuda interna, esta tenencia es en estricto sentido deuda externa (con acreedores extranjeros) y representa ya el 36.3% de la deuda externa del sector público mexicano.
