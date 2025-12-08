C

ifras preliminares del Banco de México indican que la balanza de pagos – síntesis de todas las transacciones comerciales y flujos financieros del país con el exterior – se saldó al tercer trimestre del año con déficits en la Cuenta Corriente (-11,782 millones de dólares) y en la Cuenta de Capital (-25 millones) que fueron financiados con un ingreso neto de recursos externos en la Cuenta Financiera (2,110 mdd) y un saldo positivo (9,697 mdd) en la cuenta de ajuste Errores y Omisiones (gráfico 1).

El défict en Cuenta Corriente (-11,782 mdd) fue resultante de ingresos totales por 549 mil mdd (4.5% sobre 2024) y egresos por 606 mil m (1.6% más). También es resultante de déficits en sus balanzas: comercial (-2,900 mdd), de servicios (-6,205 m), y de renta (-48,208 m), y de un superávit en transferencias (45,530 m). En esta última, los ingresos por remesas de emigrantes fueron de 46,454 m, -5.5% inferiores a 2024.

Este déficit en Cuenta Corriente es el menor de los últimos cuatro años (gráfico 2).

El déficit comercial (mercancías) (-2,900 m) es también el menor en igual período de los últimos cinco años (gráfico 3).

La balanza de servicios regresó en el tercer trimestre a su tradicional condición deficitaria (gráfico 4).