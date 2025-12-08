N

o se trata del largo tiempo en que autoridades e instituciones, lejos de prohibir y desmentir esos mensajes, ni siquiera advirtieron a la gente de rechazar inversiones milagrosas que ofrecen rendimientos mágicos fuera de la realidad, silencio que las hace por lo menos sospechosas de complicidad de innumerables fraudes, sino de la primera de las puntuales revanchas de Satanás tras haber tentado tres veces a Jesús en el desierto y ser vencido, según cuenta el evangelista Mateo.

Luego de cuarenta días de ayuno, Jesús sintió hambre, lo que el diablo aprovechó para decirle que si era el hijo de Dios, convirtiera las piedras en pan. Su respuesta se volvió famosa: “no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Ante esa portentosa inapetencia, el Maligno volvió a la carga y llevó al nazareno a lo más alto de un templo, animándolo a arrojarse al vacío, pues según las Escrituras, los ángeles lo sostendrían. El hijo del hombre replicó: “No tentarás al Señor tu Dios". Contrariado por su ineficacia, Satanás mostró entonces a Jesús los reinos del mundo y le ofreció todo ese poder si se postraba y lo adoraba, a lo que el Mesías respondió: “al señor tu Dios adorarás, y sólo a él servirás“. Luzbel, frustrado, se marchó con la cola entre las patas.