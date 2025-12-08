A

nadie extrañan ya los exabruptos del presidente estadunidense en relación con lapoblación migrante, en especial las provenientes de naciones no desarrolladas. En algunos casos sus ataques se han usado de pretexto para ocultar fines más allá de la política migratoria. Tal es el caso de su grosera e irrespetuosa declaración sobre los nacionales de Somalia, llamándolos “basura”, epíteto con el que se refirió específicamente a una destacada legisladora de origen somalí. En su ataque subrayó que no los quería debido a su origen, lo que aumentó la tensión en las ciudades en las que la Guardia Nacional patrulla las calles, en las que viven familias de origen extranjero.

En esta ocasión dos eventos die-ron pie al nuevo exabrupto xenófobo del presidente. El primero fue el asesinato de un miembro de la Guardia Nacional que patrulla las calles de Washington, cometido por un ciudadano de Afganistán que colaboró con la CIA durante la ocupación de Estados Unidos en aquella nación. No está clara la razón del atentado, pero, según notas de prensa, pudiera ser una reacción a la decisión de Trump de cortar los beneficios a los refugiados de diversas naciones, entre ellos, los afganos que se asilaron cuando el ejército estadunidense salió de esa nación. En este caso el asunto es aún más delicado debido a la promesa de proteger a quienes colaboraron con Estados Unidos Afganistán.