o más relevante y trascendente de estos días no fue el encuentro personal de la Presidenta de México con el de Estados Unidos, en el contexto de un condicionado sorteo del negocio futbolero mundial ni el masivo acto zocalero de apoyo al proceso llamado Cuarta Transformación y a su dirigente actual, Claudia Sheinbaum.

Lo más importante fue presentado por escrito, relativamente sin demasiado ruido, pero con impactos graves y determinantes: la Estrategia de Seguridad Nacional que el mandatario de Estados Unidos debe entregar al Congreso para analizar “los usos propuestos de todas las fases del poder estadunidense necesarias para alcanzar los objetivos de seguridad de la nación” (https://goo.su/3BauUO)./

En esencia, dicha estrategia busca reivindicar a plenitud el papel rector mundial de Estados Unidos, específicamente en Occidente, con la mira puesta en el freno a las migraciones y el combate al narcotráfico. Trump, en la presentación del documento correspondiente, asegura que su país ha retomado el papel controlador que le corresponde y que ha ido implantando la paz cuando menos en ocho conflictos que él atendió.

Trump asume explícitamente la Doctrina Monroe: “América para los americanos”, y le agrega un “corolario”. Es la expresión descarnada del interés de Estados Unidos por encima de todo, de la conversión del continente americano en zona de dominio de Washington, de la declaratoria de exclusión de todo tipo de factores “foráneos” (China, en particular). Sin ambages, la Casa Blanca establece que buscará gobiernos y personajes aliados en América que ayuden a cumplir los objetivos estadunidenses.

Es evidente que México está en varias de las consideraciones implícitas, algunas explícitas, de esta visión del trumpismo redobladamente imperialista. Por razones de seguridad nacional, Estados Unidos establece que podrá usar la fuerza letal y que no permitirá que la migración y el narcotráfico le afecten. No debe perderse de vista que el mapa electoral latinoamericano está girando hacia la derecha, con intervenciones chantajistas de la administración Trump a favor de sus “aliados”, y que México es el único país de esta región que, desde un flanco de izquierda o centroizquierda, tiene legitimidad electoral, fuerza institucional expandida y base social sostenida.