C

laudia Sheinbaum hizo una pausa en sus actividades ayer domingo, tras su reunión con sus homónimos Trump y Carney en Washington, y su presencia en la celebración de 7 años de la 4T en el Zócalo. Habrá tenido tiempo para repasar en su mente los acontecimientos. Había hablado 10 o más veces con Trump por teléfono, pero fue su primer encuentro personal. Él fue respetuoso y hasta zalamero (la saludó con un beso en la mejilla), ella se vio segura, formal, derrochó clase (no se levantó a bailar cuando Trump lo hizo al ritmo de Village People). ¿Qué seguirá? Vienen más encuentros personales, Trump visitará México, Claudia volverá a encontrarse con él, en territorio estadunidense. Debe estar tranquila, satisfecha. Se portó como una jefa de Estado. Millones de personas de todo el mundo la vieron sonriente, encantadora, sin poses. Salió airosa de una prueba llamada Trump de la que otros mandatarios –Trudeau, Zelensky, Macron, Ramaphosa– no han salido bien librados.

El coche bomba

Sólo 72 horas después de que el Senado aprobó su designación, la mafia lanzó un desafío a la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Hizo estallar un coche bomba contra un cuartel de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, con saldo de varios muertos y heridos. La respuesta de la fiscal fue inmediata: los responsables serán detenidos y castigados. El delito de terrorismo es penado con cárcel de 10 a 50 años. Más tarde la Fiscalía aclaró que el expediente fue abierto por delincuencia organizada. Hubo confusión porque el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (¿Estallar un coche bomba y ocasionar muertos y heridos no es un acto de terrorismo?)

Marcar la diferencia con Gertz Manero

No es la primera ocasión que Coahuayana sufre un ataque de los mafiosos. En abril del año pasado se reportó que el cartel Jalisco Nueva Generación atacó a la policía con explosivos químicos y al menos seis agentes resultaron intoxicados. El caso se archivó inexplicablemente. La eficacia y transparencia con que se resuelva el caso del coche bomba marcará la diferencia con el ex fiscal Alejandro Gertz Manero.