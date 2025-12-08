Claudia segura y firme frente a Trump // La mafia reta a la fiscal con coche bomba // El Hospital Gea González
laudia Sheinbaum hizo una pausa en sus actividades ayer domingo, tras su reunión con sus homónimos Trump y Carney en Washington, y su presencia en la celebración de 7 años de la 4T en el Zócalo. Habrá tenido tiempo para repasar en su mente los acontecimientos. Había hablado 10 o más veces con Trump por teléfono, pero fue su primer encuentro personal. Él fue respetuoso y hasta zalamero (la saludó con un beso en la mejilla), ella se vio segura, formal, derrochó clase (no se levantó a bailar cuando Trump lo hizo al ritmo de Village People). ¿Qué seguirá? Vienen más encuentros personales, Trump visitará México, Claudia volverá a encontrarse con él, en territorio estadunidense. Debe estar tranquila, satisfecha. Se portó como una jefa de Estado. Millones de personas de todo el mundo la vieron sonriente, encantadora, sin poses. Salió airosa de una prueba llamada Trump de la que otros mandatarios –Trudeau, Zelensky, Macron, Ramaphosa– no han salido bien librados.
El coche bomba
Sólo 72 horas después de que el Senado aprobó su designación, la mafia lanzó un desafío a la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Hizo estallar un coche bomba contra un cuartel de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, con saldo de varios muertos y heridos. La respuesta de la fiscal fue inmediata: los responsables serán detenidos y castigados. El delito de terrorismo es penado con cárcel de 10 a 50 años. Más tarde la Fiscalía aclaró que el expediente fue abierto por delincuencia organizada. Hubo confusión porque el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (¿Estallar un coche bomba y ocasionar muertos y heridos no es un acto de terrorismo?)
Marcar la diferencia con Gertz Manero
No es la primera ocasión que Coahuayana sufre un ataque de los mafiosos. En abril del año pasado se reportó que el cartel Jalisco Nueva Generación atacó a la policía con explosivos químicos y al menos seis agentes resultaron intoxicados. El caso se archivó inexplicablemente. La eficacia y transparencia con que se resuelva el caso del coche bomba marcará la diferencia con el ex fiscal Alejandro Gertz Manero.
La fórmula del prianismo
No tiene precedente la campaña de ataques desatada contra la presidenta Sheinbaum en su persona y su gobierno. Sin embargo, hay que diferenciar lo real de la propaganda política. La concentración de decenas de miles de personas en el Zócalo es lo real: mostró el apoyo y la confianza de los ciudadanos. Está al alcance de la mandataria que los ataques se vuelvan elogios: 1.- que regrese a la chayocracia los miles de millones de pesos que le quitó y 2.- que cancele el apoyo social de un billón de pesos a más de 18 millones de personas (13 millones son adultos mayores) y lo reparta en contratos entre unos cuantos machuchones. Es la fórmula que inventó el prianismo.
Díselo a Claudia Asunto: el Hospital Gea González
Presidenta: en el edificio “nuevo” del Hospital Gea González que se construyó hace ya algunos años, falta personal médico, enfermeras, técnicos, equipo médico para iniciar actividades. Este nosocomio atiende a la población de la Ciudad de México y estados vecinos con una excelente calidad. Le pediría a usted que termine de equipar este edificio que ahora está como un elefante blanco.
MC Rogelio Jasso
En #Coparmex reconocemos el aumento del salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral, un avance que hemos impulsado durante casi una década, para fortalecer el ingreso y la calidad de vida de millones de familias mexicanas.
Coparmex Nacional @Coparmex
