Hoy se celebra el Día Nacional de la Nochebuena

ué sería de las fiestas decembrinas sin unas nochebuenas que adornen nuestros hogares? Por ello, hoy celebramos el Día Nacional de la Nochebuena, flor mesoamericana de nombre “cuetlaxóchitl” o “flor que se marchita” en náhuatl.

Según la Secretaría de Cultura, la cuetlaxóchitl significaba, para los mexicas, la pureza y la nueva vida que obtenían los guerreros muertos en batalla, así que era común que se pusiera en altares. Asimismo, la empleaban como tinte textil y para fines medicinales y alimenticios. Durante la Colonia, los frailes franciscanos la utilizaron para adornar iglesias y pesebres, reinterpretando la cargar simbólica y ritual que ya tenía esta hermosa flor dentro de la cultura mexica.

Hoy día, la nochebuena es muy popular tanto en México como en el mundo. Es por esto que es uno de los cultivos de plantas ornamentales más importantes en nuestro país, según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Strawberry Fields Forever, canción para exorcizar demonios

Viendo la mítica portada de la revista Rolling Stone dedicada a un artista genial, los recuerdos se desgranan. Hace 45 años fue interrumpida, de manera injusta, la vida de uno de los artistas más completos del siglo XX: John Winston Ono Lennon, como se hacía llamar el genial músico, integrante de la banda más popular y mejor de todos los tiempos: The Beatles.

Diciembre 8, 1980. Recuerdo perfectamente, al retorno de la jornada laboral, que era lunes por la noche (en la televisión estaba el juego del lunes de la NFL); recostado en un sillón, dormitaba, cuando la voz de mi madre fue como un golpe seco en la cabeza: “Están anunciando que el beatle ha sido tiroteado en Nueva York”. Del leve sueño, regresé a la realidad; era la voz de Howard Cosell, el legendario relator deportivo de la cadena ABC, diciendo las palabras que congelaban el alma: “Hay noticias, una tragedia, John Lennon acaba de ser baleado en la ciudad de Nueva York. Va camino al hospital”. Cambié a otro canal y ya estaban los videos del cuarteto. Pensé que John irremediablemente se había ido a hacer música a otro lugar.

Entonces viene a la memoria la notable rola Strawberry Fields Forever. Esta maravilla, por su complejidad, fue grabada en ocho sesiones, de noviembre 24 a diciembre 22 de 1966. John la había escrito en España, en septiembre de ese año, alejado de todo lo relacionado con la banda. Entonces, al recorrer su infancia, recordó Strawberry Field (Lennon agregó la ese), una casa hogar en Liverpool, cerca de la casa donde vivía con su tía Mimi. El futuro músico brincaba la barda del orfanato para jugar en los jardines.