Hoy se celebra el Día Nacional de la Nochebuena
ué sería de las fiestas decembrinas sin unas nochebuenas que adornen nuestros hogares? Por ello, hoy celebramos el Día Nacional de la Nochebuena, flor mesoamericana de nombre “cuetlaxóchitl” o “flor que se marchita” en náhuatl.
Según la Secretaría de Cultura, la cuetlaxóchitl significaba, para los mexicas, la pureza y la nueva vida que obtenían los guerreros muertos en batalla, así que era común que se pusiera en altares. Asimismo, la empleaban como tinte textil y para fines medicinales y alimenticios. Durante la Colonia, los frailes franciscanos la utilizaron para adornar iglesias y pesebres, reinterpretando la cargar simbólica y ritual que ya tenía esta hermosa flor dentro de la cultura mexica.
Hoy día, la nochebuena es muy popular tanto en México como en el mundo. Es por esto que es uno de los cultivos de plantas ornamentales más importantes en nuestro país, según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Javier Rivera R
Strawberry Fields Forever, canción para exorcizar demonios
Viendo la mítica portada de la revista Rolling Stone dedicada a un artista genial, los recuerdos se desgranan. Hace 45 años fue interrumpida, de manera injusta, la vida de uno de los artistas más completos del siglo XX: John Winston Ono Lennon, como se hacía llamar el genial músico, integrante de la banda más popular y mejor de todos los tiempos: The Beatles.
Diciembre 8, 1980. Recuerdo perfectamente, al retorno de la jornada laboral, que era lunes por la noche (en la televisión estaba el juego del lunes de la NFL); recostado en un sillón, dormitaba, cuando la voz de mi madre fue como un golpe seco en la cabeza: “Están anunciando que el beatle ha sido tiroteado en Nueva York”. Del leve sueño, regresé a la realidad; era la voz de Howard Cosell, el legendario relator deportivo de la cadena ABC, diciendo las palabras que congelaban el alma: “Hay noticias, una tragedia, John Lennon acaba de ser baleado en la ciudad de Nueva York. Va camino al hospital”. Cambié a otro canal y ya estaban los videos del cuarteto. Pensé que John irremediablemente se había ido a hacer música a otro lugar.
Entonces viene a la memoria la notable rola Strawberry Fields Forever. Esta maravilla, por su complejidad, fue grabada en ocho sesiones, de noviembre 24 a diciembre 22 de 1966. John la había escrito en España, en septiembre de ese año, alejado de todo lo relacionado con la banda. Entonces, al recorrer su infancia, recordó Strawberry Field (Lennon agregó la ese), una casa hogar en Liverpool, cerca de la casa donde vivía con su tía Mimi. El futuro músico brincaba la barda del orfanato para jugar en los jardines.
Con esta inmortal canción, John pudo sacar todos los demonios de su niñez que le producían perturbación e inquietud. Era un genio total. Un luchador inflexible por la paz en el mundo. Las frases de esta canción: “Nothing is real...Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see” han cambiado la vida de miles de personas en el mundo. Ya no hay palabras, las lágrimas nuevamente regresan a su origen.
Arturo García Alcocer
N de la R
La selección española de futbol se enfrentará en la primera ronda del próximo mundial de futbol a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En esa fase no jugará contra Portugal, como equivocadamente se menciona en la contraportada de la edición impresa de ayer.
Omisiones en artículo
En el artículo publicado por Joseph E. Stiglitz y Andrew Kosenko denominado “Que Rusia pague por su guerra contra Ucrania” se advierten omisiones claves que dieron la pauta para el inicio de esa guerra. No dicen los autores que Ucrania, junto con Alemania y Francia, se burlaron de los Acuerdos de Minsk dando tiempo para armar a Ucrania; no dice que los batallones nazis como el Azov asesinaron en ocho años a 15 mil rusos y rusohablantes del Donbás. Y no dice que la guerra no es sólo con Ucrania, sino con la OTAN, todo ello auspiciado por Estados Unidos, que ahora se ha dividido en dos partes: los que siguen apoyando la guerra y los que dicen que quieren la paz como Donald Trump.
El artículo carece de una visión geopolítica porque es clarísimo que se retó a una superpotencia nuclear como lo estuvo haciendo la OTAN. Ese fue uno de los aspectos que llevaron al inicio de la guerra. Ya se ha dicho y mucho que Estados Unidos no toleraría en sus fronteras un desafío como el que quería imponer la OTAN a Rusia a través de su peón ucranio. Es comprensible que los autores pretendan presentar a Ucrania y la OTAN como víctimas, cuando fueron los provocadores.
Eduardo del Castillo V