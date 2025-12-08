Mundo
Lunes 8 de diciembre de 2025
Rescatan a 100 estudiantes en Nigeria
Foto
Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 31

Autoridades de Nigeria liberaron a 100 estudiantes que fueron secuestrados el 21 de noviembre por un comando armado, indicaron ayer una fuente de la Organización de Naciones Unidas y la presidencia del país africano. Los alumnos de la escuela católica Santa María en Papiri (en la imagen) serán entregados hoy a funcionarios del gobierno local en el estado de Níger. El comando secuestró a más de 303 jóvenes y a 12 maestros en uno de los mayores raptos masivos en esa nación. Unos 50 escaparon de sus captores. No hay noticias de las 165 personas que se presume aún son rehenes.

