Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 30

Luisiana. Un grupo de manifestantes se reunió en las calles de Kenner, en Luisiana, para protestar contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, luego de que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció el operativo contra extranjeros sin documentos Catahoula Crunch, en el área de Nueva Orleans.

La economía de Kenner, la ciudad con la mayor concentración de residentes hispanos en Luisiana, está siendo devastada por la campaña migratoria federal que tiene el objetivo de detener a 5 mil personas. La localidad atravesaba ya dificultades por el aumento de las medidas de control impuestas tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De acuerdo con algunos empresarios locales, la medida ha tenido repercusiones de gran alcance, tanto para migrantes como para ciudadanos estadunidenses.

Las autoridades estatales y federales siguen de cerca las críticas en redes sociales y las protestas contra las redadas en Nueva Orleans, con un monitoreo las 24 horas a los foros de mensajes para detectar “amenazas a los agentes”, al tiempo que recopilan el “sentimiento” público en torno a los arrestos, reportó Ap.