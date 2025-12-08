Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 30
Luisiana. Un grupo de manifestantes se reunió en las calles de Kenner, en Luisiana, para protestar contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, luego de que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció el operativo contra extranjeros sin documentos Catahoula Crunch, en el área de Nueva Orleans.
La economía de Kenner, la ciudad con la mayor concentración de residentes hispanos en Luisiana, está siendo devastada por la campaña migratoria federal que tiene el objetivo de detener a 5 mil personas. La localidad atravesaba ya dificultades por el aumento de las medidas de control impuestas tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De acuerdo con algunos empresarios locales, la medida ha tenido repercusiones de gran alcance, tanto para migrantes como para ciudadanos estadunidenses.
Las autoridades estatales y federales siguen de cerca las críticas en redes sociales y las protestas contra las redadas en Nueva Orleans, con un monitoreo las 24 horas a los foros de mensajes para detectar “amenazas a los agentes”, al tiempo que recopilan el “sentimiento” público en torno a los arrestos, reportó Ap.
La recopilación de inteligencia se produce incluso cuando las autoridades han divulgado pocos detalles sobre los primeros arrestos realizados la semana pasada, lo que ha provocado exhortos a una mayor transparencia por parte de las autoridades municipales, las cuales afirman que les ocultaron prácticamente todos los detalles de la nueva ofensiva contra los inmigrantes.
Mamdani remarca derechos
El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en el que explicó el derecho de los inmigrantes a negarse a hablar con los agentes del ICE o acatar sus órdenes, días después que oficiales federales realizaron una redada en Manhattan.
“Todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos”, aseguró.