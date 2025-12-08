Prensa Latina y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 30

Tegucigalpa. Una semana después de los comicios presidenciales en Honduras, se intensificaron las denuncias de fraude electoral y las condenas a la injerencia de Estados Unidos.

El candidato presidencial Salvador Nasralla denunció ayer nuevamente que fue víctima de un “robo generalizado” de votos durante los comicios en el país centroamericano, en medio de un recuento paralizado desde el viernes y de una serie de quejas de los observadores internacionales sobre el proceso de escrutinio.

“Tras analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas”, explicó Nasralla, por ahora segundo en el recuento provisional a 20 mil votos de distancia del derechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El oficialista Partido Libre señaló que “no reconoce” la elección presidencial por la “injerencia y coacción” del mandatario estadunidense, por lo que se convocará a movilizaciones en el país, anunció ayer su candidata presidencial, Rixi Moncada, reportó Deutsche Welle.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo una injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso, después del envío de un millón de mensajes por diferentes plataformas para amenazar al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas de diciembre”, denunció durante una conferencia de prensa en la sede del partido.