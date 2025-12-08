Matan a pescadores, pero indultan a ex mandatario narco, acusa Petro
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 30
Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo ubicado en la frontera con Venezuela, y sugirió que su muerte pudo ser a causa de uno de los bombardeos estadunidenses contra embarcaciones en el Caribe, que han dejado más de 80 asesinados.
“Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira”, escribió Petro en su cuenta de X, y solicitó a la autoridad forense “establecer identidades y coordinarse con la fiscalía de Venezuela”.
Un vocero de la policía del departamento de La Guajira confirmó a Afp que los cuerpos fueron hallados el jueves en una playa de pescadores en esa localidad, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.
El mandatario afirmó que quienes mueren por misiles “son pobres pescadores”, algunos de los cuales “por necesidades hacen viajes cortos de cocaína a los narcos”. Expresó que, en cambio, “los que salen indultados son ex presidentes con fuertes vínculos con el narcoterrorismo en Honduras y en Colombia”, en referencia al reciente excarcelamiento de Juan Orlando Hernández, señalado por traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El presidente colombiano aseveró que Estados Unidos “se está equivocando con sus aliados”.
En riesgo de invasión
El jefe de Estado colombiano advirtió que una invasión estadunidense amenaza a Colombia y comparó la situación actual con la que desencadenó la masacre de las Bananeras, cometido en 1928.
“La verdad es que pareciera que mucho de lo que aconteció ayer se vive hoy. Había una amenaza de invasión de Estados Unidos, advirtieron que si el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez (1867-1947), conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras habría esa invasión”, refirió.
Washington acusa a Caracas de asesinato
Estados Unidos acusó al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la muerte del ex gobernador opositor Alfredo Díaz, de 56 años, que fue encarcelado por “terrorismo” e “instigación al odio” desde hace un año.
“La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal del presidente venezolano”, indicó, sin presentar pruebas, el Departamento de Estado estadunidense en la cuenta de X de la oficina de asuntos del hemisferio occidental.
El ministerio para el Servicio Penitenciario sostuvo en un comunicado que Díaz “estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”.
Añadió que “el sábado 6 diciembre de 2025, aproximadamente a las 6:33 horas (local), el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto, fue trasladado al hospital clínico universitario, donde ingresó y, al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después”.
Daliannys Díaz, hija de Alfredo, expuso que su padre tenía problemas de salud al momento de su arresto, el 24 de noviembre de 2024.