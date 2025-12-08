Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 30

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo ubicado en la frontera con Venezuela, y sugirió que su muerte pudo ser a causa de uno de los bombardeos estadunidenses contra embarcaciones en el Caribe, que han dejado más de 80 asesinados.

“Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira”, escribió Petro en su cuenta de X, y solicitó a la autoridad forense “establecer identidades y coordinarse con la fiscalía de Venezuela”.

Un vocero de la policía del departamento de La Guajira confirmó a Afp que los cuerpos fueron hallados el jueves en una playa de pescadores en esa localidad, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

El mandatario afirmó que quienes mueren por misiles “son pobres pescadores”, algunos de los cuales “por necesidades hacen viajes cortos de cocaína a los narcos”. Expresó que, en cambio, “los que salen indultados son ex presidentes con fuertes vínculos con el narcoterrorismo en Honduras y en Colombia”, en referencia al reciente excarcelamiento de Juan Orlando Hernández, señalado por traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El presidente colombiano aseveró que Estados Unidos “se está equivocando con sus aliados”.

En riesgo de invasión

El jefe de Estado colombiano advirtió que una invasión estadunidense amenaza a Colombia y comparó la situación actual con la que desencadenó la masacre de las Bananeras, cometido en 1928.

“La verdad es que pareciera que mucho de lo que aconteció ayer se vive hoy. Había una amenaza de invasión de Estados Unidos, advirtieron que si el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez (1867-1947), conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras habría esa invasión”, refirió.