De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 29

Nahorai Rafael Barzani, soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se suicidó después de sufrir trastorno de estrés postraumático luego de participar en la guerra contra Gaza. De acuerdo con una investigación realizada por el periódico Haaretz, casi 50 efectivos israelíes se han quitado la vida desde el inicio de las operaciones militares en el enclave palestino. El medio detalló que 18 fallecieron este año por esa causa, 24 el año pasado y siete en 2023. El ejercito israelí oculta al público los intentos de suicidio de sus integrantes, así como el número de soldados y oficiales dados de baja por problemas sicológicos o encarcelados por negarse a seguir combatiendo, reveló en octubre la investigación.