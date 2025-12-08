Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 29
Jerusalén. El canciller federal alemán Friedrich Merz reafirmó ayer el apoyo de su país a Israel durante una visita al memorial del Holocausto en Jerusalén, donde se reunió con el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu.
“Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une”, y destacó “la responsabilidad histórica” de su país en la exterminación de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Horas antes, en Jordania pidió abiertamente a las autoridades israelíes que desistieran en sus intentos de anexarse Cisjordania reocupada. “Hay que mantener el camino hacia un Estado palestino. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de anexión en Cisjordania reocupada, formal, política, ni estructural, ni fáctica ni de ningún otro tipo que equivalga a la anexión de la región”, expuso Merz.
Aunque llamó a una solución de ambas partes para terminar con la guerra, que ha dejado más de 70 mil palestinos asesinados en la franja de Gaza, el canciller señaló que no ve en un “futuro previsible” las condiciones necesarias para que Alemania reconozca al Estado palestino.
Tras una reunión con Netanyahu, Merz apuntó que, en primer lugar, se trata de implementar paso a paso el actual plan de paz. “Nadie sabe hoy cuál será el resultado final. Y por eso, a diferencia de otros países europeos, el gobierno (alemán) se ha abstenido de reconocer prematuramente un Estado palestino”.
El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, reiteró que los palestinos tienen derecho a permanecer en su propia tierra y que no deberían ser obligados a abandonar su patria. “Doha seguirá apoyando al pueblo palestino, haremos todo lo posible para aliviar su sufrimiento”, afirmó en declaraciones recogidas por Al Jazeera.
Por su parte, Netanyahu afirmó que Israel y el movimiento de resistencia islámica “muy pronto pasarán a la segunda fase del alto el fuego”, después de que se devuelvan los restos del último rehén en la franja. Manifestó también que esta segunda fase, destinada a “lograr el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza”, será “igualmente difícil”, y resaltó que la tercera tendrá por objetivo “desradicalizar” el enclave palestino.
El premier insistió sobre la “anexión política” de Cisjordania reocupada, y rechazó nuevamente una posible solución de dos estados. “Hoy día Israel controla la seguridad entre el río Jordán y el mar”, subrayó. “Somos la potencia responsable de la seguridad general y, en el futuro previsible, eso se mantendrá. Esto no tiene nada que ver con la cuestión de la anexión política, que sigue siendo tema de debate”.