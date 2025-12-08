▲ Netanyahu y Merz, luego de la conferencia conjunta que dieron ayer en Jerusalén tras la visita del canciller. Foto Afp

Jerusalén. El canciller federal alemán Friedrich Merz reafirmó ayer el apoyo de su país a Israel durante una visita al memorial del Holocausto en Jerusalén, donde se reunió con el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu.

“Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une”, y destacó “la responsabilidad histórica” de su país en la exterminación de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Horas antes, en Jordania pidió abiertamente a las autoridades israelíes que desistieran en sus intentos de anexarse Cisjordania reocupada. “Hay que mantener el camino hacia un Estado palestino. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de anexión en Cisjordania reocupada, formal, política, ni estructural, ni fáctica ni de ningún otro tipo que equivalga a la anexión de la región”, expuso Merz.

Aunque llamó a una solución de ambas partes para terminar con la guerra, que ha dejado más de 70 mil palestinos asesinados en la franja de Gaza, el canciller señaló que no ve en un “futuro previsible” las condiciones necesarias para que Alemania reconozca al Estado palestino.

Tras una reunión con Netanyahu, Merz apuntó que, en primer lugar, se trata de implementar paso a paso el actual plan de paz. “Nadie sabe hoy cuál será el resultado final. Y por eso, a diferencia de otros países europeos, el gobierno (alemán) se ha abstenido de reconocer prematuramente un Estado palestino”.