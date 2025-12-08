Israel mata a dos palestinos en Hebrón
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 29
Jerusalén. El ejercito de Israel continúa con su campaña de ataques en Cisjordania reocupada, donde ayer asesinaron a otros dos palestinos, uno de ellos de 17 años, mientras excavadoras arrancaron cientos de árboles de olivo en la aldea de Qaryut.
Estos árboles se cultivan en toda Palestina desde hace cientos de años y son fuente de sustento para más de 100 mil familias que dependen de la cosecha de aceitunas para sus ingresos.
Las fuerzas israelíes declararon a Afp que un tiroteo se produjo cuando “un terrorista (en un vehículo) aceleró hacia nuestros soldados durante una operación en un puesto de control de seguridad en Hebrón. Los soldados respondieron y abrieron fuego contra el terrorista que se encontraba en el vehículo, quien fue eliminado”.
En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, el ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina indicó que el fallecido era Ahmad Khalil al Rajabi, de 17 años, “tiroteado por el ejército de ocupación en el área de Bab al Zauiya de Hebrón” durante la tarde del sábado. Horas antes, confirmó que el segundo muerto era Ziad Jabara Abu Dawud, trabajador de limpieza de 55 años.
Fuentes militares israelíes sostuvieron que sólo una persona conducía el vehículo, y que la otra persona fue un “civil no involucrado” en el incidente. Las tropas de Tel Aviv habrían trasladado el cadáver de uno de los sospechosos, lo que resultó en la tardanza de su identificación, reportó The Times of Israel.
El movimiento de resistencia islámica afirmó que el intento de atropello fue “una expresión del aumento de la ira en Cisjordania reocupada” y “resultado de la continua agresión por parte de la ocupación y sus crímenes diarios contra el pueblo palestino, la tierra y los lugares sagrados”.
El número de palestinos abatidos en ese territorio se elevó a mil 90, entre ellos 225 niños, y más de 10 mil 800 heridos desde el 7 de octubre de 2023, publicó Al Jazeera.
La agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa) identificó a 508 niños con desnutrición aguda entre cerca de 7 mil menores examinados durante una campaña de inmunización el mes pasado en la franja de Gaza.
Hamas rechaza desarme
El líder del movimiento islamita, Khaled Mashaal, declaró que el grupo no se desarmará ni aceptará ninguna supervisión externa en Gaza, pues “las armas de Hamas son el honor y el orgullo de la nación palestina”, informó The Jerusalem Post.
Luego de compartir imágenes del discurso, la cancillería israelí sostuvo que los comentarios de Mashaal son “una contradicción directa de los términos centrales del propio plan de paz”, y agregó que “Hamas se está burlando del plan de paz del presidente estadunidense Donald Trump”.
Otro alto funcionario del movimiento, Bassem Naim, miembro del buró político, señaló que estaban dispuestos a discutir la “congelación o almacenamiento” de su arsenal como parte del plan de alto el fuego.
Naim declaró que Hamas mantiene su “derecho a resistir”, pero expresó que la organización está dispuesta a deponer las armas como parte de un proceso que lleve al establecimiento de un Estado palestino.
Sin embargo, proporcionó pocos detalles sobre cómo podría funcionar su propuesta, pero sugirió una tregua a largo plazo de cinco o 10 años para llevar a cabo negociaciones. “Este tiempo debe ser utilizado de manera seria y comprensiva”, aseguró, tras agregar que Hamas está “muy abierto” sobre qué hacer con sus armas.