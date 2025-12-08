▲ Un niño y su abuela esperan atención en un hospital de Cisjordania luego de que el menor fue golpeado por colonos. en Ramallah. Foto Afp

Afp, Ap, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 29

Jerusalén. El ejercito de Israel continúa con su campaña de ataques en Cisjordania reocupada, donde ayer asesinaron a otros dos palestinos, uno de ellos de 17 años, mientras excavadoras arrancaron cientos de árboles de olivo en la aldea de Qaryut.

Estos árboles se cultivan en toda Palestina desde hace cientos de años y son fuente de sustento para más de 100 mil familias que dependen de la cosecha de aceitunas para sus ingresos.

Las fuerzas israelíes declararon a Afp que un tiroteo se produjo cuando “un terrorista (en un vehículo) aceleró hacia nuestros soldados durante una operación en un puesto de control de seguridad en Hebrón. Los soldados respondieron y abrieron fuego contra el terrorista que se encontraba en el vehículo, quien fue eliminado”.

En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, el ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina indicó que el fallecido era Ahmad Khalil al Rajabi, de 17 años, “tiroteado por el ejército de ocupación en el área de Bab al Zauiya de Hebrón” durante la tarde del sábado. Horas antes, confirmó que el segundo muerto era Ziad Jabara Abu Dawud, trabajador de limpieza de 55 años.

Fuentes militares israelíes sostuvieron que sólo una persona conducía el vehículo, y que la otra persona fue un “civil no involucrado” en el incidente. Las tropas de Tel Aviv habrían trasladado el cadáver de uno de los sospechosos, lo que resultó en la tardanza de su identificación, reportó The Times of Israel.

El movimiento de resistencia islámica afirmó que el intento de atropello fue “una expresión del aumento de la ira en Cisjordania reocupada” y “resultado de la continua agresión por parte de la ocupación y sus crímenes diarios contra el pueblo palestino, la tierra y los lugares sagrados”.