Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 28
Tokio. Japón denunció ayer que jets de combate chinos apuntaron sus radares hacia aviones militares de su país en dos incidentes que Tokio calificó de “acto extremadamente lamentable” y “peligroso”, cerca de las islas de Okinawa.
Pekín rechazó la acusación e instó a detener de inmediato sus acciones peligrosas de hostigamiento, al ejercicio militar y a cesar toda la desinformación política, exigió la cancillería china.
“Estas iluminaciones de radar son un acto peligroso que va más allá de lo necesario para la seguridad del vuelo de los aviones”, denunció en declaraciones a la prensa la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien añadió que su país presentó una protesta ante China por el incidente.
El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, reunido en Tokio con su par australiano, Richard Marles, indicó que el país respondería “con determinación y calma” a la conducta de China para mantener la paz y la estabilidad regional.
Koizumi precisó que “un caza J-15 lanzado desde el portaviones Liaoning de la marina china fijó intermitentemente el radar” en un avión de combate F-15 de la fuerza aérea de autodefensa de Japón.
Agregó que Tokio movilizó su caza debido a la intrusión en el espacio aéreo japonés de la nave china.
Dos horas después otro avión chino J-15 fijó intermitentemente su radar en otro caza japonés, agregó.
“Fijar el radar en estos incidentes constituye un acto peligroso que excede el alcance necesario para el vuelo seguro de la aeronave”, resaltó el ministro.
Los aviones de combate usan el radar para identificar objetivos de ataque, así como en operaciones de búsqueda y rescate.
El coronel Wang Xuemeng, portavoz de la armada china, explicó que los aviones japoneses se acercaron en repetidas ocasiones a la armada china y la perturbaron mientras realizaba un entrenamiento de vuelo desde un portaviones al este del estrecho de Miyako.
En una declaración en los canales oficiales de redes sociales, Wang aseguró que la declaración de Japón era “errónea” y que sus acciones “pusieron en grave peligro la seguridad de los vuelos”.
“Exigimos solemnemente que la parte japonesa deje de forma inmediata de calumniar y difamar”, advirtió Wang. “La armada china tomará las medidas necesarias de acuerdo con la ley para salvaguardar resueltamente su propia seguridad y sus legítimos derechos e intereses”.
Las relaciones entre ambas naciones se han ensombrecido desde que Takaichi advirtió que Japón podría responder a cualquier acción militar de China contra Taiwán si también amenazaba la seguridad de su país.