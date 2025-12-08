▲ La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, acusó a China de poner en peligro la seguridad de naves de Tokio. Foto Afp

Afp, Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 28

Tokio. Japón denunció ayer que jets de combate chinos apuntaron sus radares hacia aviones militares de su país en dos incidentes que Tokio calificó de “acto extremadamente lamentable” y “peligroso”, cerca de las islas de Okinawa.

Pekín rechazó la acusación e instó a detener de inmediato sus acciones peligrosas de hostigamiento, al ejercicio militar y a cesar toda la desinformación política, exigió la cancillería china.

“Estas iluminaciones de radar son un acto peligroso que va más allá de lo necesario para la seguridad del vuelo de los aviones”, denunció en declaraciones a la prensa la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien añadió que su país presentó una protesta ante China por el incidente.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, reunido en Tokio con su par australiano, Richard Marles, indicó que el país respondería “con determinación y calma” a la conducta de China para mantener la paz y la estabilidad regional.

Koizumi precisó que “un caza J-15 lanzado desde el portaviones Liaoning de la marina china fijó intermitentemente el radar” en un avión de combate F-15 de la fuerza aérea de autodefensa de Japón.

Agregó que Tokio movilizó su caza debido a la intrusión en el espacio aéreo japonés de la nave china.

Dos horas después otro avión chino J-15 fijó intermitentemente su radar en otro caza japonés, agregó.