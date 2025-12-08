Pide cambios radicales al plan de paz de Trump para Ucrania
El jefe de la Casa Blanca, decepcionado de que Zelensky no ha leído la propuesta de tregua
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 28
Moscú. Rusia elogió la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos presentada por el presidente Donald Trump y la calificó de “cambio de política alentador” que se alinea en gran medida con el pensamiento ruso.
“Los ajustes que observamos, diría yo, son globalmente conformes a nuestra visión”, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la televisión pública Rossiya, en referencia al documento sobre la estrategia de seguridad estadunidense publicada el fin de semana.
Peskov apuntó que espera que dicha estrategia “pueda constituir una modesta garantía para (la) capacidad (de Rusia) de continuar de forma constructiva (su) trabajo conjunto para encontrar una solución pacífica en Ucrania”.
El documento de la administración Trump sugirió la “desaparición de la civilización europea”, y abogó por la lucha contra las “migraciones masivas” y la restauración del “predominio estadunidense en América Latina”.
En el documento, Washington también promete que no se ampliará la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en contra de las esperanzas del gobierno ucranio.
El Kremlin señaló que algunos puntos del plan de paz para Ucrania propuesto por Washington, requieren “cambios radicales”.
“(Algunos asuntos) exigen que los estadunidenses realicen cambios serios, diría radicales, en sus documentos que están en constante cambio y en preparación”, comentó ayer el asistente presidencial ruso, Yuri Ushakov, a la prensa local.
El portavoz ruso aseguró que tras la reciente visita del enviado especial estadunidense Steve Witkoff a Moscú, las partes lograron un mejor entendimiento mutuo.
“Sin duda, ahora los estadunidenses comprenden mejor la lógica de nuestra postura”, sostuvo.
Sobre una posible reunión del mandatario ruso, Vladimir Putin, con su homólogo estadunidense, Donald Trump, el asesor presidencial indicó que la cuestión no fue abordada durante las conversaciones. “Este tema específico ni siquiera se trató”, expuso Ushakov.
El 2 de diciembre, Putin recibió en el Kremlin a Witkoff y a Jared Kushner, yerno de Trump y fundador de Affinity Partners. La visita de los representantes de Trump a Rusia estuvo relacionada con la discusión del plan de paz de Estados Unidos para Ucrania.
Según Putin, la parte estadunidense dividió los 28 puntos en cuatro paquetes y propuso discutirlos por separado.
El asesor presidencial ruso calificó las conversaciones en el Kremlin de muy sustanciales y añadió que los contactos entre Rusia y Estados Unidos continuarán.
Kiev, ”más corrupta”
En el Kennedy Center Honors, Trump expresó ayer: “tengo que decir que estoy un poco decepcionado porque Zelensky aún no ha leído la propuesta (de paz estadunidense para Ucrania)”, informó CBS News.
El hijo del mandatario estadunidense, Donald Trump Jr, acusó a Ucrania de ser “más corrupta” que Rusia, durante su participación en un foro en Qatar.
Añadió que ninguna de las partes quiere sentarse a la mesa de negociación porque “no tenían ninguna motivación para hacerlo”, al apuntar que las elites de ambos países se siguen beneficiando del conflicto de tres años, publicó la página web eldiario.es
Trump Jr elogió a su padre y aseguró que es el único líder mundial que “está resolviendo guerras” en el mundo.
“Decían que Donald Trump iba a empezar la tercera guerra mundial, pero es el único en la historia contemporánea del mundo que está resolviendo guerras”, aseveró.