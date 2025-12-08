▲ Daños ocasionados por los intensos bombardeos del ejército ruso sobre Kiev, capital ucrania, de la semana pasada. Foto Afp

Lunes 8 de diciembre de 2025

Moscú. Rusia elogió la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos presentada por el presidente Donald Trump y la calificó de “cambio de política alentador” que se alinea en gran medida con el pensamiento ruso.

“Los ajustes que observamos, diría yo, son globalmente conformes a nuestra visión”, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la televisión pública Rossiya, en referencia al documento sobre la estrategia de seguridad estadunidense publicada el fin de semana.

Peskov apuntó que espera que dicha estrategia “pueda constituir una modesta garantía para (la) capacidad (de Rusia) de continuar de forma constructiva (su) trabajo conjunto para encontrar una solución pacífica en Ucrania”.

El documento de la administración Trump sugirió la “desaparición de la civilización europea”, y abogó por la lucha contra las “migraciones masivas” y la restauración del “predominio estadunidense en América Latina”.

En el documento, Washington también promete que no se ampliará la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en contra de las esperanzas del gobierno ucranio.

El Kremlin señaló que algunos puntos del plan de paz para Ucrania propuesto por Washington, requieren “cambios radicales”.

“(Algunos asuntos) exigen que los estadunidenses realicen cambios serios, diría radicales, en sus documentos que están en constante cambio y en preparación”, comentó ayer el asistente presidencial ruso, Yuri Ushakov, a la prensa local.

El portavoz ruso aseguró que tras la reciente visita del enviado especial estadunidense Steve Witkoff a Moscú, las partes lograron un mejor entendimiento mutuo.

“Sin duda, ahora los estadunidenses comprenden mejor la lógica de nuestra postura”, sostuvo.