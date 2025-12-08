Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 34
Chilpancingo,Gro., Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaron ayer en el tramo carretero Chilpancingo-Tixtla, para exigir de nuevo justicia por el homicidio de su compañero Yanqui Kothán Gómez Peralta, quien fue asesinado por presuntos policías estatales el 7 de marzo de 2024.
Como todos los días 7 de cada mes, se llevó a cabo una concentración en el lugar del crimen del alumno. Durante el evento, los oradores exigieron el esclarecimiento del caso y junto con familiares y amigos de Gómez Peralta, colocaron en el sitio una ofrenda floral.
Uno de los normalistas anunció que el próximo viernes también recordarán a sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, quienes murieron el 12 de diciembre de 2011 en el Parador del Marqués de la Autopista del Sol, ultimados por uniformados estatales y federales.
Reclamaron que “policías estatales y federales son los responsables de arrebatarles la vida, cuando solicitaban que se cumpliera su pliego petitorio en demanda de aumento a la matrícula estudiantil".
Otro orador aseguró que en la actualidad “ser estudiante es un pecado y ser normalista, un delito, pero ser de Ayotzinapa, merece la muerte”.