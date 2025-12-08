▲ Por la violencia, en la zona de la sierra las clases en los planteles son a distancia. Foto tomada de redes sociales

Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 34

Mazatlán, Sin., Los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) ubicados en las poblaciones La Tuna y Huixapa, del municipio de Badiraguato, y el de Las Iguanas, en Concordia, están desiertos por el desplazamiento de familias a otros lugares a causa de la inseguridad, y las clases a los alumnos son virtuales, dio a conocer el director general, Santiago Inzunza Cázares.

Al respecto, el alcalde José Paz López Elenes dijo que en octubre pasado unas 500 familias de Badiraguato, habitantes de poblaciones colindantes con el estado de Durango como La Tuna, Huixiopa y La Palma, no habían podido regresar a sus comunidades y sólo lo harán cuando existan condiciones de seguridad.

Inzunza Cázares precisó que el Cobaes tiene 127 planteles en los 20 municipios, y 29 son de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), en la zona de la sierra.

Refirió que las clases son virtuales en los planteles de Matatán, Palmarito, La Rastra, Charco Hondo y El Rosario, cuyos alumnos no asisten a las aulas, “de repente un mes” las labores son presenciales; “pero en cuanto se perpetran hechos violentos, los maestros ya no suben a las comunidadades, porque son de Mazatlán, pero continúan impartien-do sus cátedras de manera virtual”.