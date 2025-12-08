De La Redacción

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 34

Autoridades navales dieron a conocer que fue identificado como Landon Dilan, de 18 años, el joven que llegó armado el sábado anterior a instalaciones de la Decimasegunda Zona Naval Militar, en Puerto Vallarta, Jalisco, quien se presentó solicitando información e inesperadamente amenazó con una pistola al personal de la Marina, que respondió disparando contra el hombre. Indicaron que el individuo fue remitido al Hospital Regional de dicha localidad sonde permanece intubado y el pronóstico de su salud es reservado.

La Secretaría de Marina (Semar) informó en un comunicado que los uniformados dispararon al civil para someterlo. Hasta el momento se ignoran las razones que llevaron al joven para acudir armado a las instalaciones navales ubicadas en la avenida Medina Ascencio, de Puerto Vallarta.

La dependencia acotó que ante la situación se activó el protocolo de seguridad establecido, por lo que se desplegaron efectivos asignados a la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones y salvaguardar la integridad de Landon Dilan, del personal naval y de la ciudadanía.

“Tras reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud y entregara el arma, el civil continuó con conducta agresiva, por lo que el personal actuó conforme al Manual del Uso de la Fuerza aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes”, sostuvo la Semar.