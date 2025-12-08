Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 34
Autoridades navales dieron a conocer que fue identificado como Landon Dilan, de 18 años, el joven que llegó armado el sábado anterior a instalaciones de la Decimasegunda Zona Naval Militar, en Puerto Vallarta, Jalisco, quien se presentó solicitando información e inesperadamente amenazó con una pistola al personal de la Marina, que respondió disparando contra el hombre. Indicaron que el individuo fue remitido al Hospital Regional de dicha localidad sonde permanece intubado y el pronóstico de su salud es reservado.
La Secretaría de Marina (Semar) informó en un comunicado que los uniformados dispararon al civil para someterlo. Hasta el momento se ignoran las razones que llevaron al joven para acudir armado a las instalaciones navales ubicadas en la avenida Medina Ascencio, de Puerto Vallarta.
La dependencia acotó que ante la situación se activó el protocolo de seguridad establecido, por lo que se desplegaron efectivos asignados a la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones y salvaguardar la integridad de Landon Dilan, del personal naval y de la ciudadanía.
“Tras reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud y entregara el arma, el civil continuó con conducta agresiva, por lo que el personal actuó conforme al Manual del Uso de la Fuerza aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes”, sostuvo la Semar.
Fue llevado al hospital
Expuso que una vez controlada la situación, el joven recibió atención médica por parte de “sanidad naval” y posteriormente se le llevó a un hospital.
En otro hecho, en Guanajuato, un grupo armado asesinó a cuatro personas e hirió a seis durante una reunión familiar la noche del sábado, en la colonia 20 de Noviembre del municipio de Valle de Santiago. En la zona fue implementado un operativo por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa, dos personas murieron la madrugada del domingo en una vivienda que fue baleada con armas de grueso calibre, y después incendiada con artefactos explosivos por sujetos que se dieron a la fuga, informaron autoridades.
Mientras, en Morelos, nueve personas fueron asesinadas durante el pasado fin de semana, entre ellas dos mujeres y un menor de edad, en distintos hechos ocurridos en los municipios de Cuernavaca, Axochiapan, Tepalcingo, Tlaltizapán y Cuautla.
En Baja California, el cadáver de un hombre fue hallado en una maleta en la zona oriente de Mexicali, informaron fuentes policiales.