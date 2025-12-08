Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 33

Ecatepec, Méx., Al rendir su primer informe de gobierno, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio a conocer que se realizaron alrededor de mil obras con una inversión de 721 millones y anunció que el próximo año se duplicarán el número de obras.

Ante más de 25 mil asistentes, la alcaldesa afirmó que durante los primeros 12 meses de la administración 2025-2027 se reforzó la seguridad, lo que permitió disminuir hasta 50 por ciento los delitos de alto impacto.

Señalòó que por primera vez en la historia de Ecatepec se invirtió en infraestructura para llevar el agua por la red, lo que permitió que más de 300 mil personas reciban el vital líquido por la infraestructura hidráulica y se pavimentaron más de 444 kilómetros de vialidades, como las avenidas Insurgentes, Revolución y Nacional, y muy pronto se va a repavimentar la R1.

En su discurso, destacó que en 2025, se recolectaron más de 100 mil toneladas de basura y de la mano del pueblo se rompió el primer Récord Guinness de Ecatepec, con 148 mil personas limpiando al mismo tiempo.

También agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la repavimentación de la vía Morelos, avenida Recursos Hidráulicos y el puente vehicular que conectará Ecatepec con Tecámac.

“Este gobierno no vino a administrar inercias ni a normalizar injusticias, sino a recuperar dignidad. El cambio no se construye sólo con obras, sino que sucede cuando nos organizamos, cuando ayudamos al vecino o a la vecina, cuando acompañamos a una mujer en la calle, cuando apoyamos a un adulto mayor. Ecatepec cambia cuando su gente se levanta junta. Por eso decimos que el cambio es contigo.