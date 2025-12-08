Iván Sánchez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 33

Veracruz, Ver., Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana falleció el pasado fin de semana, informó la institución.

Levet Gorozpe también fungía como secretario general de la Confederación de Trabajadores Universitarios, desde donde exigió recientemente un aumento al presupuesto designado a las universidades públicas del país.

De acuerdo con los primeros informes, el líder gremial murió de un infarto, pero no se ha revelado de manera oficial la causa de su deceso.