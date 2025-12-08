Estados
Ver día anteriorLunes 8 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/08. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Falleció líder sindical de la Universidad Veracruzana/
A nterior
S iguiente
 
Falleció líder sindical de la Universidad Veracruzana
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 33

Veracruz, Ver., Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana falleció el pasado fin de semana, informó la institución.

Levet Gorozpe también fungía como secretario general de la Confederación de Trabajadores Universitarios, desde donde exigió recientemente un aumento al presupuesto designado a las universidades públicas del país.

De acuerdo con los primeros informes, el líder gremial murió de un infarto, pero no se ha revelado de manera oficial la causa de su deceso.

La Universidad Veracruzana, facultades, catedráticos y trabajadores manifestaron su pesar por el deceso, y reconocieron la labor de Enrique Levet.

Levet Gorozpe estuvo al frente de federación por más de 25 años, durante los cuales laboró con diversos rectores.

También ocupó una curul en el Congreso del estado de Veracruz, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto