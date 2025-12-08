Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 33

Mexicali, BC., Agricultores y ganaderos del Valle de Mexicali determinaron mantener el bloqueo de la garita comercial de Mexicali-Calexico, hasta que lleguen a acuerdos con el gobierno federal en cuanto a las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales aprobada la semana anterior por el partido Morena y sus aliados en la Cámara baja del Congreso de la Unión. Los productores exigen que esos convenios beneficien al agro del municipio capitalino de Baja California, y a los usuarios del líquido que se obtiene del río Colorado.

La garita está sin actividad desde hace tres días debido al bloqueo que mantienen los inconformes. Por ese lugar diariamente se realizan al menos mil 800 operaciones de exportación e importación de mercancías entre México y Estados Unidos.

Ayer hubo una reunión entre usuarios del agua y productores de trigo con autoridades federales y estatales, que se prolongó por más de 10 horas; inició la mañana de este domingo alrededor de las 11 horas y al cierre de la edición continuaban las pláticas por el asunto del agua. “Estamos entrampados”, afirmó una fuente consultada que participa en la reunión.

Por parte del gobierno federal participaron el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López; el director de Infraestructura Hídrica de ese mismo organismo, Aarón Mastache Mondragón; el director regional para las regiones noroeste y occidente del país de la Secretaría de Gobernación, Emeterio Carlón Acosta, y el delegado de esa misma dependencia en Baja California, Miguel Lepe Bravo.

De igual manera acudieron la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas.