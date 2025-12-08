Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 32

Cuernavaca, Mor., Pobladores de la comunidad San Gabriel Amacuitlapilco quemaron un árbol de Navidad monumental, así como una parte de la fachada del ayuntamiento de Jonacatepec, y mantuvieron tomado ese inmueble en protesta porque, aseguraron, una patrulla municipal atropelló a un menor de ocho años y a un adulto; además, el uniformado o uniformados implicados no los auxiliaron y tampoco fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Al huir los agentes, vecinos de San Gabriel Amacuitlapilco trasladaron a los heridos a un hospital particular.

Como parte de sus reclamos, habitantes de San Gabriel Amacuitlapilco retuvieron a agentes municipales, a dos unidades de la policía estatal y a integrantes del cabildo.

El incidente ocurrió el sábado anterior en dicha comunidad, y enardecidos por los hechos y la actitud de los policías, unos 200 vecinos de Amacuitlapilco se trasladaron hasta el ayuntamiento de Jonacatepec, para exigir al alcalde Israel Andrade que detuviera a los responsables, para ser investigados, sean sancionados y que paguen los daños a las víctimas.