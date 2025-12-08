Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 32
Cuernavaca, Mor., Pobladores de la comunidad San Gabriel Amacuitlapilco quemaron un árbol de Navidad monumental, así como una parte de la fachada del ayuntamiento de Jonacatepec, y mantuvieron tomado ese inmueble en protesta porque, aseguraron, una patrulla municipal atropelló a un menor de ocho años y a un adulto; además, el uniformado o uniformados implicados no los auxiliaron y tampoco fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Al huir los agentes, vecinos de San Gabriel Amacuitlapilco trasladaron a los heridos a un hospital particular.
Como parte de sus reclamos, habitantes de San Gabriel Amacuitlapilco retuvieron a agentes municipales, a dos unidades de la policía estatal y a integrantes del cabildo.
El incidente ocurrió el sábado anterior en dicha comunidad, y enardecidos por los hechos y la actitud de los policías, unos 200 vecinos de Amacuitlapilco se trasladaron hasta el ayuntamiento de Jonacatepec, para exigir al alcalde Israel Andrade que detuviera a los responsables, para ser investigados, sean sancionados y que paguen los daños a las víctimas.
Sin embargo, la falta de atención inmediata por parte de la autoridad municipal y del gobierno del estado provocó más enojó entre los habitantes, quienes decidieron antier alrededor de las 20 horas incendiar la fachada del edificio que alberga al ayuntamiento, principalmente la decoración navideña del lugar, y prendieron fuego al árbol de navidad de la explanada municipal.
Fuentes refirieron que durante la protesta también quemaron una cabaña del parque ecoturístico del Cerro del Cristo del Mirador, y bloquearon la carretera que comunica a su pueblo con la cabecera municipal.
Este domingo ni el ayuntamiento de Jonacatepec, ni el gobierno de Morelos, emitieron información sobre la situación jurídica de los uniformados acusados de ser presuntos responsables del accidente.