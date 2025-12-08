▲ En 2019, Jesús Alejandro Uribe reconoció la entrega de moches para la entrega de contratos. Foto PoderMx

Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 32

Mexicali, BC., Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien fue delegado en Baja California de programas sociales del gobierno federal entre 2019 y 2025, habría incurrido en enriquecimiento oculto, una falta grave según la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El ex funcionario supuestamente perpetró esa conducta irregular al omitir presentar completas sus declaraciones patrimoniales al desempeñar dicho cargo, correspondiente a 2024 y 2025.

Ruiz Uribe aparentemente ocultó de forma deliberada en sus declaraciones de modificación patrimonial y de conclusión la venta en 11 millones de pesos de un terreno de 3 mil metros cuadrados, inscrito en su declaración inicial valuado dos años antes en 2 millones de pesos. En el documento oficial declaró en ceros cualquier ingreso por enajenación de bienes, en este caso, de inmueble.

La Auditoría Superior de la Federación considera a esta acción una falta grave, con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que está en las atribuciones y obligaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio a partir del análisis de la evolución patrimonial de Ruiz Uribe.

De proceder, la única sanción posible en este caso es la inhabilitación, señalaron fuentes consultadas, toda vez que fue destituido de su puesto público el 15 de septiembre pasado. También podría darse vista a la Fiscalía General de la República al considerarse la existencia de un acto ilícito.

Antes, en 2019, Jesús Alejandro Ruiz cometió otra falta grave al encubrir actos de corrupción consistentes en la aportación ilegal de fondos empresariales para la obtención de contratos de servicios en el gobierno de Baja California.

En ese momento Ruiz Uribe, recién nombrado delegado federal, tuvo conocimiento de actos de corrupción conocidos como moches, ya que omitió presentar una denuncia ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, y en cambio se limitó a informarle al entonces gobernador electo Jaime Bonilla, su antecesor como delegado, quien lo promovió a ese puesto.

La compraventa irregular atribuida a Jesús Alejandro Ruiz se refiere al terreno ubicado en la avenida Hamburgo del fraccionamiento Villafontana de Mexicali, donde se ubicó la Escuela Normal de Educadoras de la Universidad de Tijuana, un complejo educativo fundado por Jesús Ruiz Barraza al que integró a sus hijos, incluido a Jesús Alejandro.

Tras un conflicto familiar se hizo una distribución de planteles, con inmuebles propios, en varias ciudades del noroeste del país.

Venta a plazos de un predio en 2023

La venta a plazos y con reserva de dominio de ese predio se documentó en 2023, cuando se definió una superficie total de 3 mil 682 metros cuadrados.