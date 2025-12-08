▲ El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadunidense Katy Perry fueron vistos en un video tomados de la mano durante una salida nocturna en París en octubre pasado. Foto Afp

Montreal. El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadunidense Katy Perry oficializaron su relación en redes sociales, pocas semanas después de una aparición pública en París.

La artista, de 41 años, publicó el sábado una imagen en su cuenta de Instagram que muestra a la pareja sonriente, mejilla con mejilla, con un colorido paisaje de fondo. La fotografía estaba incluida en una galería con otras imágenes y videos.

“Tiempos de Tokio en gira y más”, dice el pie de foto de la publicación en la cuenta de Perry, que tiene 202 millones de seguidores.

Ni Perry, conocida por los éxitos musicales Hot n Cold, Roar y I Kissed a Girl, ni Trudeau han hecho comentarios públicos sobre su relación.