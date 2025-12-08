Espectáculos
Katy Perry y Trudeau oficializan su relación
Foto
▲ El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadunidense Katy Perry fueron vistos en un video tomados de la mano durante una salida nocturna en París en octubre pasado.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 8

Montreal. El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadunidense Katy Perry oficializaron su relación en redes sociales, pocas semanas después de una aparición pública en París.

La artista, de 41 años, publicó el sábado una imagen en su cuenta de Instagram que muestra a la pareja sonriente, mejilla con mejilla, con un colorido paisaje de fondo. La fotografía estaba incluida en una galería con otras imágenes y videos.

“Tiempos de Tokio en gira y más”, dice el pie de foto de la publicación en la cuenta de Perry, que tiene 202 millones de seguidores.

Ni Perry, conocida por los éxitos musicales Hot n Cold, Roar y I Kissed a Girl, ni Trudeau han hecho comentarios públicos sobre su relación.

Sin embargo, Trudeau, de 53 años, fue visto en un concierto de Perry en julio.

Además, el sitio web de noticias de celebridades TMZ alimentó aún más los rumores cuando difundió un video de los dos tomados de la mano durante una salida nocturna en París en octubre para celebrar el cumpleaños de la cantante.

Como líder del Partido Liberal de Canadá, Trudeau fue primer ministro desde 2015 hasta 2025 .

El jueves, Trudeau compartió una fotografía de la pareja posando con el ex primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y su esposa Yuko.

“Encantado de verte @kishida230. Katy y yo estuvimos muy contentos de tener la oportunidad de sentarnos contigo y Yuko”, escribió Trudeau.

