La banda de Ciudad Nezahualcóyotl culminará el 30 de diciembre el festejo de sus 35 años de trayectoria
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 8
Un recorrido musical por 35 años de trayectoria, con un rompecabezas de diversos montajes, performance y un ambiente saturado de irreverencia, energía y eclecticismo enmarcará el concierto gratuito de las Víctimas del Doctor Cerebro el 30 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde la emblemática banda mexicana “celebrará la vida y su historia”.
Enrachados tras más de 50 fechas en Estados Unidos, festivales y provocar la locura en el Foro Puebla el pasado 31 de octubre, la banda originaria de Ciudad Nezahualcóyotl continuará con su festejo de aniversario tras lanzar el sencillo Me robas el alma; en 2026 sacarán a la luz un álbum nuevo y un vinil, además viajarán a España y Colombia.
Ricardo Flores, nombre real de Abulón, vocalista de la banda, dijo en entrevista con La Jornada: “hace muchos años estuvimos en el Zócalo y esta es la primera fecha que tenemos con la actual administración, que apuesta por la cultura y el entretenimiento; ahora se logró el contacto y se abrieron a la oportunidad de que nos presentáramos en este gran lugar. Uno como artista siempre busca los espacios y la mejor manera de estar cerca del público”.
Ese día, detalló el cantante, “la idea es hacer un recorrido musical por nuestra historia y presentar un rompecabezas de los montajes que hacemos en nuestros shows, desde los más antiguos a lo más nuevo para que el público conecte con el espectáculo y las canciones. No somos una banda tan mediática, pero éste fue un buen año porque estuvimos en importantes festivales y el cierre con broche de oro será en la plancha capitalina”.
Más allá de El esqueleto
Abulón enfatizó: “tenemos la idea de que los asistentes conozcan toda nuestra música, porque muchos se quedan sólo con la de El esqueleto, pero quienes nos siguen, saben que nuestro repertorio es amplio y diverso; en realidad, nos han convertido en una banda de culto o de nicho”.
Esa noche “vamos a presentar nuestra música, concepto y espectáculo, además compartiremos con gente que quizá no nos ha escuchado. El show de las Víctimas se ha convertido en algo clásico y energético. Somos una banda que nunca ha parado de tocar y hacemos giras en Estados Unidos y en México. Este rencuentro en el Zócalo será nuestro regalo navideño y de fin de año para nuestros seguidores y quienes apenas nos van a conocer”.
El intérprete de Tamalera y Ya tus amigos aseguró: “somos una agrupación muy ecléctica; tocamos muchísimos géneros; es como si vieras a cinco bandas distintas juntas. Actualmente tenemos un equipo de profesionales, así como dos mujeres talentosas que se integran al performance, el cual no tiene guion y se convierte en distintas cosas durante los conciertos. Existe un factor sorpresa, de espontaneidad y, a veces, hasta de peligro”.
Sobre el reciente tema Me robas el alma, que se suma a otras rolas que han lanzado en plataformas y que formarán parte de la nueva producción, Abulón explicó que después de la pandemia “comenzamos a probar este formato de sólo sacar sencillos, pero no nos gustó tanto porque somos de la vieja escuela y preferimos el disco completo”.
La rola, a la que se sumaron Dr. Shenka, de Panteón Rococó, y Francisco Familiar, de DLD, “tiene tintes de protesta, pero también de mucha fiesta y energía”, agregó. La canción fue grabada en el estudio Submarino del aire, de Alfonso André, con producción de Julián André. El video fue dirigido y producido por el mismo Abulón y Tuco, en el cual sumergen al espectador en una película de los años 80.
Otro aspecto que destacó el vocalista “es que no nos gusta utilizar las causas sociales, tomar emblemas o estandartes para que la gente nos acepte; si de repente hay una reflexión o queremos dar un mensaje, lo hacemos sin compromiso; puede ser algo espontáneo y muy libre”.
En un recuento de los 35 años, Abulón comentó que ha sido una trayectoria satisfactoria, pero, sin duda, con altibajos. “Ha sido un viaje como la vida misma; con tanto que nos ha pasado, hemos descubierto que hay que vivir el proceso y disfrutarlo y no llegar a la meta. Eso está buenísimo porque es diferente para llevar nuestra vida, que es la música, además la banda está integrada por una familia. Ha sido un camino complicado; hemos estado arriba y abajo y más allá del bien y del mal. Estamos agradecidos por este gran camino con momentos amargos y otros fantásticos.
Para la tocada del 30 de diciembre en la plancha capitalina, la familia Flores, que encabeza el patriarca Romualdo –mejor conocido como Chipotle–, Abulón (Ricardo), Ranas (Daniel) y El Tuco (Arturo) proponen que los asistentes lleguen después de las 19 horas y sean testigos de un choque generacional que conectará a los antiguos seguidores con las nuevas audiencias.