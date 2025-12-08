▲ Además del recorrido musical por la historia de las Víctimas, la agrupación presentará un rompecabezas de los montajes que hacen en sus shows. Foto Imagen tomada del Instagram de Abulón

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 8

Un recorrido musical por 35 años de trayectoria, con un rompecabezas de diversos montajes, performance y un ambiente saturado de irreverencia, energía y eclecticismo enmarcará el concierto gratuito de las Víctimas del Doctor Cerebro el 30 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde la emblemática banda mexicana “celebrará la vida y su historia”.

Enrachados tras más de 50 fechas en Estados Unidos, festivales y provocar la locura en el Foro Puebla el pasado 31 de octubre, la banda originaria de Ciudad Nezahualcóyotl continuará con su festejo de aniversario tras lanzar el sencillo Me robas el alma; en 2026 sacarán a la luz un álbum nuevo y un vinil, además viajarán a España y Colombia.

Ricardo Flores, nombre real de Abulón, vocalista de la banda, dijo en entrevista con La Jornada: “hace muchos años estuvimos en el Zócalo y esta es la primera fecha que tenemos con la actual administración, que apuesta por la cultura y el entretenimiento; ahora se logró el contacto y se abrieron a la oportunidad de que nos presentáramos en este gran lugar. Uno como artista siempre busca los espacios y la mejor manera de estar cerca del público”.

Ese día, detalló el cantante, “la idea es hacer un recorrido musical por nuestra historia y presentar un rompecabezas de los montajes que hacemos en nuestros shows, desde los más antiguos a lo más nuevo para que el público conecte con el espectáculo y las canciones. No somos una banda tan mediática, pero éste fue un buen año porque estuvimos en importantes festivales y el cierre con broche de oro será en la plancha capitalina”.

Más allá de El esqueleto

Abulón enfatizó: “tenemos la idea de que los asistentes conozcan toda nuestra música, porque muchos se quedan sólo con la de El esqueleto, pero quienes nos siguen, saben que nuestro repertorio es amplio y diverso; en realidad, nos han convertido en una banda de culto o de nicho”.

Esa noche “vamos a presentar nuestra música, concepto y espectáculo, además compartiremos con gente que quizá no nos ha escuchado. El show de las Víctimas se ha convertido en algo clásico y energético. Somos una banda que nunca ha parado de tocar y hacemos giras en Estados Unidos y en México. Este rencuentro en el Zócalo será nuestro regalo navideño y de fin de año para nuestros seguidores y quienes apenas nos van a conocer”.