De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 7

Rafael Ithier era un “maestro y patriarca” para El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación que fundó llevando el sabor de la bomba y la salsa por los cinco continentes.

Es un referente paternal de la música puertorriqueña, cuyos éxitos inspiraron a otros músicos alrededor del mundo. El pianista falleció la noche del sábado a los 99 años. El abogado de la familia Ithier, Víctor Rivera, confirmó la muerte del pianista a la estación de radio WKAQ. La causa de la muerte no fue informada.

Rafael Ithier Natal fue un músico autodidacta, arreglista, compositor, productor musical y director de orquesta, nació en San Juan el 29 de agosto de 1926 y fue criado en la comunidad trabajadora de Río Piedras.

Abrazó la música a una edad temprana, en su adolescencia se unió a su primer grupo musical, Conjunto Hawaiano, en el que aprendió a tocar el tres cubano y el contrabajo. Más tarde aprendió a tocar el piano.

En su juventud se unió al ejército de Estados Unidos y fue destinado a Corea. Más tarde viajó a Nueva York y formó The Borinqueneers Mambo Kings.

Ithier regresó a Puerto Rico y se unió a Rafael Cortijo y Su Combo, época en que casi abandona su carrera musical después de que su cantante, Ismael Rivera, fuera arrestado.

“No podía hacer lo que hacía Cortijo e hice el grupo como una continuación de aquella música, con un repertorio más amplio que incluyó merengues, danzones, pasodobles, guarachas y boleros, en fin, tocamos de todo”, explicó el músico en el libro Historia de la salsa.

Y, así, formó El Gran Combo de Puerto Rico en 1962. El músico atribuyó el éxito de la orquesta a la disciplina que aprendió mientras estaba en el ejército.

“Aprendí a ser hombre y a obedecer una orden. Esa disciplina es la que aplico y en la que baso mi vida”, llegó a decir el músico a medios puertorriqueños.

“Gracias por darnos tanto”

Entre los cantantes que formaron parte de la orquesta destacó Charlie Aponte, quien escribió en las redes sociales: “Para mí, Rafa fue y seguirá siendo como un padre, nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo. Si querías pertenecer al grupo, tenías que cumplir con eso. Nos convirtió a todos en mejores seres humanos”.

También otras figuras de la música se pronunciaron ante la noticia. La cantante puertorriqueña Olga Tañón reaccionó a la partida del músico y publicó en su cuenta de Instagram: “Gracias por darnos tanto, por enseñarnos tanto, por tu profesionalismo, cariño y respeto. Te llevaré siempre dentro de mi corazón con el mayor cariño y agradecimiento. Descansa en paz, amado y respetado Rafael Ithier”.