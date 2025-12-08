El fundador de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico falleció la noche del sábado a los 99 años
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 7
Rafael Ithier era un “maestro y patriarca” para El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación que fundó llevando el sabor de la bomba y la salsa por los cinco continentes.
Es un referente paternal de la música puertorriqueña, cuyos éxitos inspiraron a otros músicos alrededor del mundo. El pianista falleció la noche del sábado a los 99 años. El abogado de la familia Ithier, Víctor Rivera, confirmó la muerte del pianista a la estación de radio WKAQ. La causa de la muerte no fue informada.
Rafael Ithier Natal fue un músico autodidacta, arreglista, compositor, productor musical y director de orquesta, nació en San Juan el 29 de agosto de 1926 y fue criado en la comunidad trabajadora de Río Piedras.
Abrazó la música a una edad temprana, en su adolescencia se unió a su primer grupo musical, Conjunto Hawaiano, en el que aprendió a tocar el tres cubano y el contrabajo. Más tarde aprendió a tocar el piano.
En su juventud se unió al ejército de Estados Unidos y fue destinado a Corea. Más tarde viajó a Nueva York y formó The Borinqueneers Mambo Kings.
Ithier regresó a Puerto Rico y se unió a Rafael Cortijo y Su Combo, época en que casi abandona su carrera musical después de que su cantante, Ismael Rivera, fuera arrestado.
“No podía hacer lo que hacía Cortijo e hice el grupo como una continuación de aquella música, con un repertorio más amplio que incluyó merengues, danzones, pasodobles, guarachas y boleros, en fin, tocamos de todo”, explicó el músico en el libro Historia de la salsa.
Y, así, formó El Gran Combo de Puerto Rico en 1962. El músico atribuyó el éxito de la orquesta a la disciplina que aprendió mientras estaba en el ejército.
“Aprendí a ser hombre y a obedecer una orden. Esa disciplina es la que aplico y en la que baso mi vida”, llegó a decir el músico a medios puertorriqueños.
“Gracias por darnos tanto”
Entre los cantantes que formaron parte de la orquesta destacó Charlie Aponte, quien escribió en las redes sociales: “Para mí, Rafa fue y seguirá siendo como un padre, nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo. Si querías pertenecer al grupo, tenías que cumplir con eso. Nos convirtió a todos en mejores seres humanos”.
También otras figuras de la música se pronunciaron ante la noticia. La cantante puertorriqueña Olga Tañón reaccionó a la partida del músico y publicó en su cuenta de Instagram: “Gracias por darnos tanto, por enseñarnos tanto, por tu profesionalismo, cariño y respeto. Te llevaré siempre dentro de mi corazón con el mayor cariño y agradecimiento. Descansa en paz, amado y respetado Rafael Ithier”.
Gilberto Santa Rosa, mejor conocido como El Caballero de la Salsa, lamentó el fallecimiento en sus redes sociales, donde valoró lo que aprendió de Rafael Ithier.
“Con el dolor de un hijo que pierde a un padre, despido a mi Querido Viejo Rafael Ithier. El líder y administrador natural y al jefe de familia amoroso y cumplidor. El patriota, el fanático del beisbol, el jíbaro humilde de Monacillos que se levantó por encima de sus estrecheces y limitaciones y se convirtió en un ícono (aunque nunca lo quiso aceptar) de la cultura puertorriqueña. De su mano recibí consejos, oportunidades, apoyo y uno que otro regaño también, como buen padre. Mis condolencias a su familia, a sus fanáticos y a mis hermanos de El Gran Combo de Puerto Rico, su mayor creación, su mayor orgullo. Descansa en paz, Rafa", expresó Santa Rosa.
Ithier dirigió El Gran Combo durante más de medio siglo con su característica sonrisa y bigote negro. Bajo su batuta, atrajo a tantos músicos que eventualmente se hicieron famosos y la banda fue apodada “la Universidad de la Salsa”.
El grupo fue galardonado con el Premio a la Excelencia Musical por parte de la Academia Latina de Grabación en 2015, cuando Rafael Ithier recibió el gramófono y destacó la trayectoria de todos los integrantes y ex integrantes de su agrupación en su discurso.
“Sencillamente es un estímulo. Un aliciente por el sacrificio, porque la vida de nosotros es muy sacrificada, pero vale la pena cuando uno recibe un reconocimiento como éste”, dijo el músico al recibir el premio.
El Gran Combo de Puerto Rico compartió un comunicado lamentando el fallecimiento, en el que también describió a Ithier: “arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor forjaron la historia del grupo y de la música latina en el mundo.
“El legado de don Rafael Ithier permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música. Su historia continúa”, concluye la publicación.
La orquesta lanzó más de 40 álbumes y se hizo conocida por éxitos como Jala Jala, Me Liberé, Y No Hago Más Ná y Un Verano en Nueva York, este último tema inspiró una de las canciones más populares de Bad Bunny, Nuevayol, incluida en su más reciente material Debí Tirar Más Fotos.