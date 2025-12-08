Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 26
La venta de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado interno, tanto en volumen como en valor, observó una mejoría al comenzar el tercer trimestre de este año, de acuerdo con datos de la empresa pública.
En octubre, la petrolera estatal comercializó 690 mil barriles diarios de gasolina, lo que representó 4.78 por ciento más frente a los 658 mil reportados en el mismo periodo del año pasado.
Lo anterior no sólo coincide con el fortalecimiento de las medidas de las autoridades para luchar contra el robo de energéticos, sino también con el comienzo de la última etapa del año en la que hay un mayor consumo y movilidad.
No obstante, el dato del décimo mes del año mostró un ligero retroceso de 0.8 por ciento en comparación con los 696 mil barriles diarios reportados en septiembre.
Los ingresos por las ventas de los combustibles automotrices de Pemex ascendieron a 40 mil 588 millones de pesos en octubre, un aumento de 1.77 por ciento frente a 39 mil 882 millones del mismo periodo de 2024.
En su comparación mensual, el dato del décimo mes fue mayor 1.58 por ciento respecto a los 39 mil 953 millones de pesos registrados en septiembre.
Al empezar el último trimestre de 2025, el volumen de las ventas de diésel de Pemex promedió 262 mil barriles diarios cada día, lo que significó un avance de 3.96 por ciento frente a 252 mil de octubre de 2024.
En comparación con el noveno mes, Pemex observó un aumento de 3.96 por ciento en la cantidad promedio comercializada del combustible utilizado por vehículos pesados.
El valor de las ventas de diésel en octubre fue de 15 mil 670 millones de pesos, 2.94 por ciento mayor frente a 15 mil 222 millones de pesos del mismo lapso de 2024.
Dos terceras partes de los empresarios gasolineros consideraron que el robo de combustibles o huachicoleo no ha aumentado. Esto coincide con los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, cuando afirmó que las ventas de Pemex iban bien y el sector lo estaba reconociendo.