Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 26

La venta de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado interno, tanto en volumen como en valor, observó una mejoría al comenzar el tercer trimestre de este año, de acuerdo con datos de la empresa pública.

En octubre, la petrolera estatal comercializó 690 mil barriles diarios de gasolina, lo que representó 4.78 por ciento más frente a los 658 mil reportados en el mismo periodo del año pasado.

Lo anterior no sólo coincide con el fortalecimiento de las medidas de las autoridades para luchar contra el robo de energéticos, sino también con el comienzo de la última etapa del año en la que hay un mayor consumo y movilidad.

No obstante, el dato del décimo mes del año mostró un ligero retroceso de 0.8 por ciento en comparación con los 696 mil barriles diarios reportados en septiembre.

Los ingresos por las ventas de los combustibles automotrices de Pemex ascendieron a 40 mil 588 millones de pesos en octubre, un aumento de 1.77 por ciento frente a 39 mil 882 millones del mismo periodo de 2024.