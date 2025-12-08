Jessika Becerra

Los países en desarrollo pagaron 741 mil millones de dólares más por capital e intereses de su deuda externa respecto de lo que recibieron de nuevo financiamiento entre 2022 y 2024, de acuerdo con el nuevo Informe sobre la deuda internacional 2025, del Banco Mundial.

Se trata de la mayor diferencia en al menos 50 años, de acuerdo con la última edición del International Debt Report del organismo, que se difundió este domingo.

Sin embargo, la mayoría de los países lograron cierto margen de maniobra respecto al débito que tenían el año pasado, a medida que las tasas de interés alcanzaron su punto máximo y los mercados de bonos reanudaron sus operaciones.

“Eso permitió a muchos países mantener a raya el riesgo de incumplir con sus pagos y restructurar su deuda. En total, los países en desarrollo restructuraron 90 mil millones de dólares de deuda externa en 2024, más que en cualquier otro periodo desde 2010”, mencionó el Banco Mundial.

“La situación financiera mundial podría estar mejorando, pero los países en desarrollo no deberían engañarse: no están fuera de peligro”, aseguró Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo del Banco Mundial.