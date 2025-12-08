Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 26
Los países en desarrollo pagaron 741 mil millones de dólares más por capital e intereses de su deuda externa respecto de lo que recibieron de nuevo financiamiento entre 2022 y 2024, de acuerdo con el nuevo Informe sobre la deuda internacional 2025, del Banco Mundial.
Se trata de la mayor diferencia en al menos 50 años, de acuerdo con la última edición del International Debt Report del organismo, que se difundió este domingo.
Sin embargo, la mayoría de los países lograron cierto margen de maniobra respecto al débito que tenían el año pasado, a medida que las tasas de interés alcanzaron su punto máximo y los mercados de bonos reanudaron sus operaciones.
“Eso permitió a muchos países mantener a raya el riesgo de incumplir con sus pagos y restructurar su deuda. En total, los países en desarrollo restructuraron 90 mil millones de dólares de deuda externa en 2024, más que en cualquier otro periodo desde 2010”, mencionó el Banco Mundial.
“La situación financiera mundial podría estar mejorando, pero los países en desarrollo no deberían engañarse: no están fuera de peligro”, aseguró Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo del Banco Mundial.
“Su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perjudiciales. Los responsables de formular políticas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra que existe hoy para poner sus finanzas públicas en orden en lugar de volver de prisa a los mercados de deuda externa.”
El Banco Mundial expuso que entre 2022 y 2024, los inversionistas de bonos aportaron 80 mil millones de dólares más en nuevo financiamiento de lo que recibieron en rembolsos de capital e intereses. “Esto ayudó a que se completaran varias emisiones de bonos por miles de millones de dólares. Sin embargo, los fondos tuvieron un alto precio: las tasas de interés rondaron 10 por ciento, aproximadamente el doble que antes de 2020”, precisó la institución financiera.
En 2024, el saldo combinado de deuda externa de los países de ingresos bajo y mediano alcanzó un máximo histórico de 8.9 billones de dólares, con una cifra récord de 1.2 billones de dólares adeudados por los 78 países, principalmente de ingreso bajo, que pueden recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial.