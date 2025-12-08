Clara Zepeda

Durante 2025, el dólar ha mostrado debilidad estructural frente a la mayoría de las monedas del mundo, en particular frente al peso mexicano; en cambio, la inversión en la moneda mexicana fue una de las más rentables.

Al cierre de noviembre, la depreciación del dólar frente al peso ha sido la segunda mayor de la historia y podría volverse la mayor durante diciembre, previó Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones de Franklin Templeton México. “En contra de toda intuición a inicios de año, se está consolidando como el mejor año en conjunto para las inversiones mexicanas”.

En su estudio Mejor imposible… ¡recargado en dólares!, Gutiérrez advirtió que dolarizarse en medio del pesimismo de finales de 2024 ha resultado, hasta ahora, una estrategia perdedora, y no sólo por el tipo de cambio: también se han perdido los mejores retornos de la historia en varias clases de activos mexicanos. Sólo las acciones y los Fibra (fideicomisos de inversión en bienes raíces), con ganancias cercanas a 50 por ciento en dólares, están teniendo su sexto y segundo mejor año histórico, respectivamente.