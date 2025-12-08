Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 25

La generación X, compuesta por personas que tienen entre 45 y 60 años de edad, encabeza el gasto de consumo a escala mundial, de acuerdo con un estudio de NIQ y World Data Lab.

El reporte indica que este segmento poblacional será el que más gastará entre 2021 y 2033, y sus compras impulsarán la economía global.

La investigación estima que este año los llamados “consumidores-cuidadores”, porque atienden simultáneamente a sus hijos, padres ancianos y sus hogares, gastarán 15.2 billones de dólares.

Además, prevé que este monto seguirá aumentando, y para 2035, el gasto global de este segmento alcanzará 23 billones de dólares.

No obstante, en los mercados de altos ingresos, la generación X tomará las riendas un poco más tarde, y el periodo en el cual predominará en estos lugares será de 2026 a 2036.

La investigación destaca que si la generación X fuera un país, sería el segundo mercado de consumo más grande del mundo, sólo detrás de Estados Unidos y su gasto sería aproximadamente el doble del de China.

Actualmente integran este segmento de la población adultos de mediana edad que están no sólo en el centro de sus familias, sino también de la economía. Si bien una parte de este grupo tuvo un contacto tardío con las nuevas tecnologías, ahora están impulsando la nueva revolución digital con la llegada de nuevos puntos de contacto, como las compras por todos los canales existentes y la personalización mediante inteligencia artificial.