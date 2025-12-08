Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 25
La generación X, compuesta por personas que tienen entre 45 y 60 años de edad, encabeza el gasto de consumo a escala mundial, de acuerdo con un estudio de NIQ y World Data Lab.
El reporte indica que este segmento poblacional será el que más gastará entre 2021 y 2033, y sus compras impulsarán la economía global.
La investigación estima que este año los llamados “consumidores-cuidadores”, porque atienden simultáneamente a sus hijos, padres ancianos y sus hogares, gastarán 15.2 billones de dólares.
Además, prevé que este monto seguirá aumentando, y para 2035, el gasto global de este segmento alcanzará 23 billones de dólares.
No obstante, en los mercados de altos ingresos, la generación X tomará las riendas un poco más tarde, y el periodo en el cual predominará en estos lugares será de 2026 a 2036.
La investigación destaca que si la generación X fuera un país, sería el segundo mercado de consumo más grande del mundo, sólo detrás de Estados Unidos y su gasto sería aproximadamente el doble del de China.
Actualmente integran este segmento de la población adultos de mediana edad que están no sólo en el centro de sus familias, sino también de la economía. Si bien una parte de este grupo tuvo un contacto tardío con las nuevas tecnologías, ahora están impulsando la nueva revolución digital con la llegada de nuevos puntos de contacto, como las compras por todos los canales existentes y la personalización mediante inteligencia artificial.
De acuerdo con el informe, en los próximos 10 años la generación X seguirá siendo la que más gaste a nivel global, pues está en su mejor momento económico. Además, parte de su gasto es para sus hijos, que tienen entre 17 y 32 años en promedio, pero también para sus padres.
Para 2033, esta población ya no predominará el gasto debido a que una parte estarán jubilados. Algunos aún gastan en sus hijos, pero en compras grandes como vivienda.
En algunos países la generación X ya ha sido rebasada por la población más joven, como es el caso de México.
De acuerdo con el estudio, en países con ingresos altos, como Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, la generación X predomina en el gasto de consumo, pero en economías donde los ingresos de la población son medios y bajos, el poder adquisitivo de este segmento va en declive debido a la esperanza de vida promedio relativamente menor.
En los mercados de altos ingresos, el gasto de los adultos de mediana edad es significativo porque la esperanza de vida es mayor, las percepciones salariales son superiores y las familias son más pequeñas.
En México la generación X ya fue superada por los millennials (1981-1996) y la generación Z (1997-2012), que dominará la próxima década hasta que el país vuelva a ser impulsado por los millennials.