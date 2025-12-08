Julio Gutiérrez

En diciembre todos los consumidores están expuestos a ser víctimas de un ciberataque. El año pasado, los fraudes por supuestas entregas de paquetes aumentaron en más de 200 por ciento y casi la mitad de las personas que cayeron perdieron más de 10 mil pesos, de acuerdo con información de Eset, firma especializada en ciberseguridad.

El incremento de las compras en diciembre (regalos, promociones y viajes, entre otros) hace de este mes el de mayor cantidad de fraudes en línea, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Precisa que los delincuentes digitales publican en Internet cientos de sitios de páginas falsas, casi imposibles de detectar a simple vista, cuya finalidad es robar las claves bancarias y los recursos de las personas, por lo que la temporada de fiestas se puede convertir en una pesadilla.

“Los ciberdelincuentes saben que en diciembre la gente recibe aguinaldo, compra más en línea y revisa menos cuidadosamente los mensajes. La mezcla de todas las emociones, urgencia y sobrecarga de información es perfecta para los ataques digitales. Por eso vemos picos de fraudes en diciembre”, dijo David González, investigador de seguridad informática de Eset.

Información de la compañía, tomada del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, indica que los engaños relacionados con paquetería fantasma, uno de los fraudes más frecuentes en fin de año, aumentaron 222 por ciento el año pasado y afectaron “a miles de consumidores mediante la suplantación de empresas de mensajería.

Los ciberdelincuentes envían mensajes de texto SMS o por WhatsApp en los que aseguran que el paquete no pudo entregarse o está retenido y solicitan un pago mínimo o datos bancarios para hacer la entrega. Usan logotipos y nombres de empresas reales para aparentar credibilidad. En estos casos, 44 por ciento de las víctimas transfirieron hasta 10 mil pesos, mientras 14 por ciento reportaron pérdidas superiores a 5 mil pesos.

La empresa de ciberseguridad informática refirió que el riesgo de esta temporada son los sitios fraudulentos que imitan tiendas oficiales y ofrecen grandes descuentos por Navidad. Una vez que el usuario paga, el producto nunca llega y sus datos quedan comprometidos.