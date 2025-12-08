▲ Mientras el salario mínimo en México ha sumado ocho incrementos desde 2018, la generación de empleos ha sido mínima. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 24

Desde 2018, periodo en que la llamada Cuarta Transformación llegó al poder en México, los salarios han aumentado de manera significativa, principalmente gracias a los constantes incrementos a las percepciones mínimas; no obstante, en ese mismo lapso el país ha atravesado por un estancamiento en la creación de plazas laborales, de acuerdo con datos oficiales.

Segúnlas Mediciones trimestrales de los puestos de trabajo y sus remuneraciones por entidad federativa, indicador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que brinda una visión detallada del empleo en México, al cierre del primer semestre el total de puestos remunerados era de 39.7 millones, un alza de sólo 0.72 por ciento respecto a igual lapso de 2018.

En tanto, en el acumulado enero-junio de 2025, las remuneraciones obtenidas por los trabajadores formales ascendieron a 9 mil 780 millones de pesos, un incremento de 72.9 por ciento frente a los primeros seis meses de 2018, cuando sumaron 5 mil 650 millones de pesos.

En 2018, en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo era de apenas 88 pesos diarios. Para el primer año de la administración de López Obrador, se incrementó a 102.68 pesos diarios. Para 2020 alcanzó 123.22 pesos diarios. En 2021 el salario subió a 141.70 pesos diarios y en 2022 alcanzó 172.87 pesos.