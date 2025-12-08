Ocupación aumentó sólo 0.72% semestral
Se ha desplomado la proporción de los queganan más de dos veces el mínimo general
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 24
Desde 2018, periodo en que la llamada Cuarta Transformación llegó al poder en México, los salarios han aumentado de manera significativa, principalmente gracias a los constantes incrementos a las percepciones mínimas; no obstante, en ese mismo lapso el país ha atravesado por un estancamiento en la creación de plazas laborales, de acuerdo con datos oficiales.
Segúnlas Mediciones trimestrales de los puestos de trabajo y sus remuneraciones por entidad federativa, indicador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que brinda una visión detallada del empleo en México, al cierre del primer semestre el total de puestos remunerados era de 39.7 millones, un alza de sólo 0.72 por ciento respecto a igual lapso de 2018.
En tanto, en el acumulado enero-junio de 2025, las remuneraciones obtenidas por los trabajadores formales ascendieron a 9 mil 780 millones de pesos, un incremento de 72.9 por ciento frente a los primeros seis meses de 2018, cuando sumaron 5 mil 650 millones de pesos.
En 2018, en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo era de apenas 88 pesos diarios. Para el primer año de la administración de López Obrador, se incrementó a 102.68 pesos diarios. Para 2020 alcanzó 123.22 pesos diarios. En 2021 el salario subió a 141.70 pesos diarios y en 2022 alcanzó 172.87 pesos.
Para 2023, el salario mínimo se incrementó nuevamente, alcanzando 207.44 pesos diarios y, en 2024 llegó a 248.93 pesos.
A partir del primero de enero de 2026 la percepción mínima por ley será de 315.04 pesos diarios, con lo que sumará ocho años consecutivos con aumentos de dos dígitos, en busca de elevar el poder adquisitivo y reducir la pobreza.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los trabajadores subordinados y remunerados que ganaban hasta un salario mínimo a finales de 2018 sumaban 4.54 millones; para junio de 2025 eran 16.22 millones; aquellos que perciben más de uno y hasta dos sueldos mínimos pasaron de 11.78 millones a 14.61 millones en el mismo periodo.
La cifra de gente que gana el equivalente a más de dos y hasta tres salarios mínimos cayó de 8.04 millones en diciembre de 2018 a 2.74 millones en junio de 2025. Aquellos que cobran más de tres y hasta cinco sueldos mínimos disminuyeron de 5.13 millones a 887 mil 726 empleos en el periodo de referencia, y los que ganan más de cinco salarios mínimos se redujeron de 1.7 millones a 291 mil 421.
Así, los trabajadores subordinados y remunerados que ganan de dos minisalarios o más se ha contraído durante el periodo en que se ha ajustado.