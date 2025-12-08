Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a39
El legendario lanzador mexicano Fernando Toro Valenzuela, quien falleció el 22 de octubre de 2024, por tercera vez fue excluido del Salón de la Fama del Beisbol, en Cooperstown, al no recibir los votos necesarios en el Comité de la Era Contemporánea, que sólo eligió a Jeff Kent para ser inducido el próximo año.
El deportista originario de Etchohuaquila, Sonora, quien en la década de los 80 brilló en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, necesitaba al menos 12 de los 16 votos del panel para ingresar a dicho recinto, pero recibió menos de cinco, igual que Barry Bonds, Roger Clemens (ambas estrellas manchadas por esteroides) y Gary Sheffield. Tras este resultado, Valenzuela no podrá ser considerado nuevamente por el comité hasta 2031.
En su primer año de elegibilidad, en 2003, El Toro sólo obtuvo 6.2 por ciento de los votos, muy lejos del 75 por ciento requerido. Al siguiente año, también fue rechazado luego de recibir únicamente 3.8 por ciento.
Valenzuela es el único lanzador en la historia que ha logrado ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young (reconocimiento al mejor pítcher de la Major League Baseball) en la misma temporada, 1981, cuando formó parte del plantel de los Dodgers que ganó la Serie Mundial frente a los Yanquis de Nueva York, desatando la fernandomanía tanto en México como en Estados Unidos.
Ese mismo año también ganó un Bate de Plate, acudió al Juego de Estrellas y lideró la Liga Nacional en partidos iniciados, entradas, juegos completos y ponches. Además, acabó quinto en la votación para el MVP.
En sus siguientes cinco temporadas con los Dodgers, nuevamente fue invitado al Juego de Estrellas, obtuvo un Guante de Oro, otro Bate de Plata, recibió votos para el Cy Young en tres ocasiones y también para el MVP.
Entre 1981 y 1986 acumuló un WAR de 27.1, el mejor entre todos los lanzadores en ese periodo. Asimismo, fue el primer lanzador mexicano en lograr la hazaña de tirar un partido sin hits ni carreras.
El puertorriqueño Carlos Delgado también quedó fuera del Salón de la Fama, toda vez que sólo recibió nueve votos, seguido de Don Mattingly y Dale Murphy, con seis cada uno.
En tanto, Kent, quien será inducido el próximo 26 de julio, apareció en 14 de 16 boletas, dos más de las 12 necesarias para el mínimo de 75 por ciento.