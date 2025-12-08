▲ En imagen de archivo, el jugador sonorense de los Dodgers de Los Ángeles, equipo que en 1981 ganó la Serie Mundial. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a39

El legendario lanzador mexicano Fernando Toro Valenzuela, quien falleció el 22 de octubre de 2024, por tercera vez fue excluido del Salón de la Fama del Beisbol, en Cooperstown, al no recibir los votos necesarios en el Comité de la Era Contemporánea, que sólo eligió a Jeff Kent para ser inducido el próximo año.

El deportista originario de Etchohuaquila, Sonora, quien en la década de los 80 brilló en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, necesitaba al menos 12 de los 16 votos del panel para ingresar a dicho recinto, pero recibió menos de cinco, igual que Barry Bonds, Roger Clemens (ambas estrellas manchadas por esteroides) y Gary Sheffield. Tras este resultado, Valenzuela no podrá ser considerado nuevamente por el comité hasta 2031.

En su primer año de elegibilidad, en 2003, El Toro sólo obtuvo 6.2 por ciento de los votos, muy lejos del 75 por ciento requerido. Al siguiente año, también fue rechazado luego de recibir únicamente 3.8 por ciento.

Valenzuela es el único lanzador en la historia que ha logrado ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young (reconocimiento al mejor pítcher de la Major League Baseball) en la misma temporada, 1981, cuando formó parte del plantel de los Dodgers que ganó la Serie Mundial frente a los Yanquis de Nueva York, desatando la fernandomanía tanto en México como en Estados Unidos.