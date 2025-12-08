De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a12

El delantero mexicano Raúl Jiménez contribuyó ayer con una asistencia; sin embargo, no pudo evitar la derrota de su equipo, el Fulham, por 2-1 ante el Crystal Palace, en actividad de la jornada 15 de la Liga Premier de Inglaterra.

Gracias a este triunfo en Craven Cottage, el Crystal ascendió a la cuarta posición de la clasificación, con 26 puntos. Mientras el Fulham se quedó en el sitio 15, con 17 unidades.

El también seleccionado nacional fue titular en el encuentro y aunque no pudo anotar, dio el pase para que su compañero Harry Wilson venciera al arquero Dean Henderson y pusiera el empate 1-1 momentáneo, al minuto 38.

El Crystal se había adelantado (1-0) al minuto 20 por conducto de Eddie Nketiah, mientras Marc Guéhi selló el triunfo (2-1) con un cabezazo, al minuto 87.

A su vez, el Brighton empató 1-1 con el West Ham United.

En la Liga de España, el Celta de Vigo sorprendió en el estadio Santiago Bernabéu al imponerse por 2-0 al Real Madrid, que se alejó a cuatro puntos del líder, el Barcelona.

Un doblete de sueco Williot Swedberg (a los minutos 54 y 90+3) le dio la victoria al equipo gallego ante los merengues, que se quedaron con dos jugadores menos por las expulsiones de Fran García (64) y Álvaro Carreras (90+2).

La escuadra madridista había sufrido un primer golpe anímico con la lesión del brasileño Eder Militao al minuto 20.