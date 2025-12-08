Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a12
El delantero mexicano Raúl Jiménez contribuyó ayer con una asistencia; sin embargo, no pudo evitar la derrota de su equipo, el Fulham, por 2-1 ante el Crystal Palace, en actividad de la jornada 15 de la Liga Premier de Inglaterra.
Gracias a este triunfo en Craven Cottage, el Crystal ascendió a la cuarta posición de la clasificación, con 26 puntos. Mientras el Fulham se quedó en el sitio 15, con 17 unidades.
El también seleccionado nacional fue titular en el encuentro y aunque no pudo anotar, dio el pase para que su compañero Harry Wilson venciera al arquero Dean Henderson y pusiera el empate 1-1 momentáneo, al minuto 38.
El Crystal se había adelantado (1-0) al minuto 20 por conducto de Eddie Nketiah, mientras Marc Guéhi selló el triunfo (2-1) con un cabezazo, al minuto 87.
A su vez, el Brighton empató 1-1 con el West Ham United.
En la Liga de España, el Celta de Vigo sorprendió en el estadio Santiago Bernabéu al imponerse por 2-0 al Real Madrid, que se alejó a cuatro puntos del líder, el Barcelona.
Un doblete de sueco Williot Swedberg (a los minutos 54 y 90+3) le dio la victoria al equipo gallego ante los merengues, que se quedaron con dos jugadores menos por las expulsiones de Fran García (64) y Álvaro Carreras (90+2).
La escuadra madridista había sufrido un primer golpe anímico con la lesión del brasileño Eder Militao al minuto 20.
En otros partidos del día, el Elche ganó por 3-0 al Girona y el Espanyol, quinto en la tabla, venció 1-0 en su feudo al Rayo Vallecano. El Valencia, por su parte, igualó 1-1 ante el Sevilla.
En el futbol de Italia, el Nápoles volvió a liderar la Serie A gracias a su victoria 2-1 frente a la Juventus, mientras la AS Roma concedió por primera vez esta temporada una segunda derrota consecutiva, 1-0 ante el Cagliari.
Gracias a este tercer triunfo al hilo, los vigentes campeones de Italia retomaron la cima de la clasificación con 31 puntos, uno más que el Inter (2), y tres más que el AC Milan (3), que hoy juega en el estadio del Torino su partido de esta jornada 14.
La Juventus, por su parte, sigue en el séptimo lugar, pero acumula ocho puntos de desventaja frente a su rival del día.
En el estadio Diego Armando Maradona, los napolitanos no perdieron tiempo y tomaron ventaja desde el minuto 7 gracias al danés Rasmus Hojlund.
El equipo de Turín, que sufrió por la presión durante mucho tiempo, empató (1-1) por medio de su prodigio turco Kenan Yildiz, quien anotó al minuto 59 tras una buena combinación con Weston McKennie.
No obstante, la última palabra la tuvo el Nápoles, que retomó la ventaja con un gol de cabeza de Hojlund (78).
En otros resultados, el Cremonese venció 2-0 al Lecce, y la Lazio igualó 1-1 frente al Bologna.