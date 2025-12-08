Es líder y está en cuartos de final con Arabia Saudita, Marruecos y Omán
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a12
Palestina, la selección de futbol número 96 en el ranking de la FIFA, avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Árabe 2025. Para miles de aficionados del país, no hay ninguna alegría que se le parezca. En pequeños y grandes refugios, algunos desplazados al oeste de Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, el empate 0-0 con Siria dejó al principal grupo de jugadores del país en el liderato del Grupo A, durante el cierre de la primera ronda del torneo, provocó una fiesta máxima, el orgullo de sentirse representados por una misma bandera.
Aunque el partido estuvo lejos de ofrecer oportunidades de gol, los palestinos celebraron con sus rivales sirios la clasificación sobre el campo. Ambos dejaron en el camino a Túnez y Qatar, flamantes participantes del Mundial 2026, al ubicarse en el primer y segundo sitio de su sector, respectivamente.
Según datos compartidos por la FIFA, alrededor de 40 mil personas siguieron las acciones desde las gradas del estadio qatarí Ciudad de la Educación, ubicado en Al Rayyan. Salvo un par de disparos desviados desde fuera del área, el único punto álgido del encuentro llegó al minuto 60, cuando Siria pareció contar con un penalti a favor, el cual posteriormente fue anulado tras la revisión del árbitro en el VAR.
A los dos representativos, que acudieron a la cita con tres puntos de ventaja sobre Qatar y Túnez, los esperan en cuartos de final Arabia Saudita y Marruecos u Omán, respectivamente.
Palestina terminó en primer lugar con cinco unidades, producto de dos empates y una victoria, misma cosecha de los sirios, ubicados en segundo sitio.
Para el entrenador de Palestina, Ihab Abu Jazar, quien carga sobre sus hombros todas las esperanzas y penas del futbol local, el empate sirvió de regalo para su madre, obligada por la guerra a vivir en una tienda de campaña en Gaza.
Desde el ataque de Hamas a Israel, el 7 de octubre de 2023, la liga palestina suspendió los partidos y dejó a los atletas en el exilio, temiendo por sus seres queridos en Gaza. Pero la madre de Abu Jazar se negó a dejar que el conflicto eclipsara los sueños deportivos de su hijo, a quien le dio consejos tácticos por teléfono desde los escombros del territorio palestino.
Una madre detrás del DT
“No me habla más que del equipo. Quiere que nos centremos únicamente en el torneo”, declaró el técnico de 45 años. ”Mi madre me pregunta por los jugadores, quiénes serán titulares y quiénes estarán ausentes, sobre la táctica, la moral de los jugadores y las circunstancias que los rodean”.
La madre de Abu Jazar, de 62 años, está ahora desplazada en el campamento de Al Mawasi en Gaza, cerca de Jan Yunis, y vive en una tienda de campaña con su otro hijo, la esposa de éste y sus hijos.
“Mis sentimientos son indescriptibles por la cantidad de felicidad que siento por mi hijo y su increíble equipo”, declaró orgullosa. El resultado transformó por un momento la preocupación de decenas de palestinos reunidos en campamentos y cafeterías, en Ramalah, Cisjordania, y el sur de la franja de Gaza, en una tierra de sueños.
Los jugadores palestinos extendieron los festejos en el vestidor. “Se oían ululaciones por todas partes. Devolvieron una alegría que habíamos olvidado en Gaza”, reportaron medios locales.
La selección palestina no pudo clasificarse a la Copa Mundial 2026, pero sus integrantes, quienes en su mayoría nunca han puesto un pie en Gaza, mantuvieron vivo su mensaje de resiliencia. Lograron una hazaña sin precedente para el país.