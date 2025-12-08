▲ La felicidad del equipo se desbordó en los vestidores. Foto Asociación de Futbol de Palestina

De La Redacción y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a12

Palestina, la selección de futbol número 96 en el ranking de la FIFA, avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Árabe 2025. Para miles de aficionados del país, no hay ninguna alegría que se le parezca. En pequeños y grandes refugios, algunos desplazados al oeste de Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, el empate 0-0 con Siria dejó al principal grupo de jugadores del país en el liderato del Grupo A, durante el cierre de la primera ronda del torneo, provocó una fiesta máxima, el orgullo de sentirse representados por una misma bandera.

Aunque el partido estuvo lejos de ofrecer oportunidades de gol, los palestinos celebraron con sus rivales sirios la clasificación sobre el campo. Ambos dejaron en el camino a Túnez y Qatar, flamantes participantes del Mundial 2026, al ubicarse en el primer y segundo sitio de su sector, respectivamente.

Según datos compartidos por la FIFA, alrededor de 40 mil personas siguieron las acciones desde las gradas del estadio qatarí Ciudad de la Educación, ubicado en Al Rayyan. Salvo un par de disparos desviados desde fuera del área, el único punto álgido del encuentro llegó al minuto 60, cuando Siria pareció contar con un penalti a favor, el cual posteriormente fue anulado tras la revisión del árbitro en el VAR.

A los dos representativos, que acudieron a la cita con tres puntos de ventaja sobre Qatar y Túnez, los esperan en cuartos de final Arabia Saudita y Marruecos u Omán, respectivamente.

Palestina terminó en primer lugar con cinco unidades, producto de dos empates y una victoria, misma cosecha de los sirios, ubicados en segundo sitio.

Para el entrenador de Palestina, Ihab Abu Jazar, quien carga sobre sus hombros todas las esperanzas y penas del futbol local, el empate sirvió de regalo para su madre, obligada por la guerra a vivir en una tienda de campaña en Gaza.