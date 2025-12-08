▲ La afición mexicana que ya compró localidades está buscando partidos que sean más de su agrado. Foto Cuartoscuro

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a11

Desde el sorteo de la Copa Mundial 2026, en el que la FIFA definió el viernes los horarios y sedes de cada grupo con las 48 selecciones nacionales, el mayor número de participantes en la historia, cientos de aficionados que adquirieron entradas durante las primeras fases de venta, cuando aún el calendario no estaba definido, ofrecen en grupos y sitios de reventa en línea intercambios de boletos o el pago adicional por un encuentro en específico en México y Estados Unidos.

Los cotejos que hasta ahora generan más demanda involucran a naciones europeas como Portugal, Países Bajos y España, además de las sudamericanas Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia.

“Tengo localidades para España-Cabo Verde, en Atlanta, del 14 de mayo. Son categoría 1. Cambio o pago la diferencia por el Portugal-Uzbekistán en Houston”, anuncia el coahuilense Alberto Pinal, fanático del portugués Cristiano Ronaldo y dispuesto a negociar con otros usuarios el canje de boletos.

Aunque el torneo será el primero organizado por tres países, 78 de 104 partidos, incluida la final, se jugarán en suelo estadunidense. Miles de personas alrededor del mundo han denunciado y reclamado por los precios para asistir a los estadios.

En septiembre pasado, la FIFA informó que las entradas más baratas, que se pusieron a la venta a través de un sorteo para usuarios con cuentas registradas y corresponden a la fase de grupos, tienen precios que inician en 60 dólares (mil 92 pesos) y las más caras, para la final del Mundial, se venden en 6 mil 730 dólares (122 mil 521 pesos). Sin embargo, en plataformas de reventa como StubHub los costos van desde 64 mil 900 pesos (Argelia-Austria, el 27 de junio en Kansas City) hasta 22 millones 730 mil 486 pesos por la zona más exclusiva, denominada Champions Club, en la final de la Copa el 19 de julio en Nueva York- Nueva Jersey.