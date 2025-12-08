Tras conocerse a los rivales, hay fiebre en Internet para el canje de entradas
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a11
Desde el sorteo de la Copa Mundial 2026, en el que la FIFA definió el viernes los horarios y sedes de cada grupo con las 48 selecciones nacionales, el mayor número de participantes en la historia, cientos de aficionados que adquirieron entradas durante las primeras fases de venta, cuando aún el calendario no estaba definido, ofrecen en grupos y sitios de reventa en línea intercambios de boletos o el pago adicional por un encuentro en específico en México y Estados Unidos.
Los cotejos que hasta ahora generan más demanda involucran a naciones europeas como Portugal, Países Bajos y España, además de las sudamericanas Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia.
“Tengo localidades para España-Cabo Verde, en Atlanta, del 14 de mayo. Son categoría 1. Cambio o pago la diferencia por el Portugal-Uzbekistán en Houston”, anuncia el coahuilense Alberto Pinal, fanático del portugués Cristiano Ronaldo y dispuesto a negociar con otros usuarios el canje de boletos.
Aunque el torneo será el primero organizado por tres países, 78 de 104 partidos, incluida la final, se jugarán en suelo estadunidense. Miles de personas alrededor del mundo han denunciado y reclamado por los precios para asistir a los estadios.
En septiembre pasado, la FIFA informó que las entradas más baratas, que se pusieron a la venta a través de un sorteo para usuarios con cuentas registradas y corresponden a la fase de grupos, tienen precios que inician en 60 dólares (mil 92 pesos) y las más caras, para la final del Mundial, se venden en 6 mil 730 dólares (122 mil 521 pesos). Sin embargo, en plataformas de reventa como StubHub los costos van desde 64 mil 900 pesos (Argelia-Austria, el 27 de junio en Kansas City) hasta 22 millones 730 mil 486 pesos por la zona más exclusiva, denominada Champions Club, en la final de la Copa el 19 de julio en Nueva York- Nueva Jersey.
Mientras restan dos últimas fases de venta al público –la primera, del 11 de diciembre al 13 de enero, y la otra en primavera de 2026–, diversos usuarios alertan sobre posibles estafas: “Los que están desesperados y no quieren esperar, verifiquen que el perfil no sea nuevo. Pidan INE y comprobante de domicilio, realicen un SPEI de 1 peso para verificar que la cuenta tiene el mismo nombre del que está vendiendo, pidan la orden de compra FIFA o realicen una videollamada. Si el revendedor no acepta o se enoja, es rata segura”, recomienda el sonorense Alan Ríos.
Entre los 13 partidos que se disputarán en México, el Uruguay-España, del 26 de junio en el estadio Akron, incrementa las búsquedas en grupos de Facebook y otros sitios de reventa como Viagogo.com. “A menos que sea una persona de confianza o realices el cambio en persona, no hay otra forma segura de intercambiar los boletos”, asegura Miguel Granados con interés de asistir al encuentro de Colombia contra uno de los ganadores del repechaje, el 23 de junio en Guadalajara, pero resignado a quedarse con el Ecuador-Curazao, rivales que no esperaba cuando finalizó el proceso de compra antes del sorteo.
Portugal-México será la final, augura Djokovic
En Qatar, país al que asistió como invitado para el Gran Premio de la Fórmula 1, el tenista Novak Djokovic resaltó que el acomodo de cada grupo y los posibles cruces en la Copa Mundial permitirán la celebración de una final inédita, en la que Portugal y México serán los protagonistas. “Portugal va a vencer a México en la final”, dijo sobre el circuito de Lusail, con los brazos cruzados y de forma seria. ¿México en la final?, le preguntaron. “Sí, eso dije. Portugal-México, la final. Y Portugal la gana”.