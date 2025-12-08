Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a10
Con un Josh Allen imparable, los Bills de Búfalo remontaron ayer 39-34 ante los Bengalíes de Cincinnati para lograr su novena victoria de la temporada (9-4) y meterse en la pelea por el liderato de la División Este de la Conferencia Americana de la NFL, con los Patriotas de Nueva Inglaterra (11-2).
Allen lanzó tres pases de anotación y registró 241 yardas por aire en un partido en el que la nieve fue uno de los principales protagonistas como cada invierno en el Highmark Stadium de Búfalo, Nueva York.
Fiel a su estilo, el mariscal de los Bills no solamente movió el ovoide por aire, sino que logró una anotación terrestre y registró 80 yardas por la vía del acarreo.
Con esta derrota, los Bengalíes (4-9) tienen un panorama complicado para clasificar a postemporada, a pesar de que su pasador Joe Burrow registró cuatro envíos a las diagonales y dos intercepciones.
En otros duelos, los Acereros de Pittsburgh superaron 27-22 a los Cuervos de Baltimore, gracias a un pase de anotación que conectó el mariscal Aaron Rodgers con su receptor Kenneth Gainwell, así como por un acarreo a zona roja del propio pasador de Pittsburgh.
Los Vikingos de Minnesota aplastaron 31-0 a los Comandantes de Washington, en un duelo donde el mariscal Jayden Daniels y el ala cerrada Zach Ertz salieron del campo por lesiones en el codo y la rodilla, respectivamente. Ertz fue trasladado en carrito por posible desgarro del ligamento cruzado anterior, tras un violento golpe del esquinero Jay Ward.
Los Jaguares de Jacksonville derrotaron 36-19 a los Potros de Indianápolis, los Broncos de Denver se impusieron 24-17 a los Raiders de Las Vegas, mientras Delfines de Miami vencieron 34-10 a los Jets de Nueva York y los Santos de Nueva Orleans 24-20 ante los Bucaneros.