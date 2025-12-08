▲ El mariscal de los Bills, Josh Allen, se impone a su contrincante de Bengalíes, DJ Turner II. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. a10

Con un Josh Allen imparable, los Bills de Búfalo remontaron ayer 39-34 ante los Bengalíes de Cincinnati para lograr su novena victoria de la temporada (9-4) y meterse en la pelea por el liderato de la División Este de la Conferencia Americana de la NFL, con los Patriotas de Nueva Inglaterra (11-2).

Allen lanzó tres pases de anotación y registró 241 yardas por aire en un partido en el que la nieve fue uno de los principales protagonistas como cada invierno en el Highmark Stadium de Búfalo, Nueva York.

Fiel a su estilo, el mariscal de los Bills no solamente movió el ovoide por aire, sino que logró una anotación terrestre y registró 80 yardas por la vía del acarreo.

Con esta derrota, los Bengalíes (4-9) tienen un panorama complicado para clasificar a postemporada, a pesar de que su pasador Joe Burrow registró cuatro envíos a las diagonales y dos intercepciones.