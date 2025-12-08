Más de 7 mil corredores en el Zócalo
La demás gente comienza a darse cuenta de que también somos deportistas: Lorena Ramírez
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 9
Con sus pies ligeros, vestimenta típica y el objetivo de darle mayor visibilidad a sus comunidades, corredores provenientes de pueblos originarios tomaron la salida del medio maratón Raíces de Fuego, que se llevó a cabo ayer en el Zócalo capitalino.
Forjados en las montañas, los superatletas de estados como Oaxaca, Chihuahua y Chiapas recorrieron poco más de 21 kilómetros ataviados con huaraches de hule, coloridas faldas, vestidos y tagoras (calzón de manta) con los que enfrentan su diario trajinar.
“Estoy muy feliz por la convocatoria que se consiguió. Ahora somos más conocidos y la gente comienza a darse cuenta de que también somos deportistas y podemos representar a México. Durante la carrera me dio mucha emoción cuando la gente se acercaba a mí para correr juntos o pedirme una fotografía. Todavía no me acostumbro a la fama”, compartió Lorena Ramírez, precursora de los ultramaratones en la cultura rarámuri, y reciente ganadora del Premio Nacional del Deporte.
Aún no se asomaban los rayos del Sol cuando los primeros participantes tomaron la salida frente a Palacio Nacional. Arropados por aficionados que se dieron cita en el corazón de la ciudad, los corredores comenzaron la ruta que abarcó sitios emblemáticos como Tlatelolco, Bellas Artes, Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución, entre otros.
Brandon Hernández (1:06.29) y Kathya García (1:17.15) fueron los ganadores del recorrido, que convocó a más de 7 mil corredores. La competencia forma parte de un serial de cuatro carreras organizado por el movimiento México Imparable.
Uno a uno, los participantes cruzaron la meta. Parejas, amigos, familias enteras, niños y hasta mascotas formaron parte de la iniciativa que cuenta con respaldo del gobierno federal.
“Correr en competencias con causa social motiva. Compartir ruta con atletas tan excepcionales como los rarámuris y miembros de otras comunidades fue una experiencia inolvidable”, declaró Hernández.
El segundo lugar entre los hombres lo ocupó Brayan Rodríguez (1:06.35) y el tercero se lo llevó Orlando Cuevas (1:07.33). Entre las mujeres, Ivón Domínguez fue segunda con 1:18.12 horas y Jael Morales, tercera con tiempo de 1:20.11.
En la justa estuvo presente Rommel Pacheco, director de la Conade, así como Javier Peralta, titular del Instituto del Deporte de la capital de la República.
“México es imparable, orgulloso de sus raíces, tradiciones y pueblos. Fue muy placentero compartir ruta con todos los entusiastas corredores y los representantes de los pueblos, quienes tienen un nivel muy alto”, expuso Pacheco, quien corrió 5 kilómetros.
La siguiente carrera, en Oaxaca
Emmanuel Martínez (28.51), Jorge Sánchez (29.06) y Mario Ramiro (29.09) ocuparon los tres primeros en los 10 kilómetros rama varonil. Alma Delia Arroyo (38.18), Leticia Contreras (38.32) y Yanai Galván (39.01) hicieron lo propio en la categoría femenil. En la distancia de 5 kilómetros, los primeros fueron Oswaldo Victoriano (15.12), Johan Sánchez (15.35) y Alan López (15.36); en la femenil dominaron Miriam Morales (18:08), Lizette Cepeda (18.21) y Teresa López (19.02).
Las siguientes etapas de México Imparable están pactadas para 2026: Raíces de Tierra, el 22 de marzo en Oaxaca, y Raíces de Fuego, el 7 de junio en Chihuahua.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta convocatoria. Asistieron muchos corredores de distintas culturas y eso es muy importante, porque la gente puede notar que ellos son atletas con mucho potencial y orgullo por sus raíces”, declaró Mirna de la Cruz, directora de México Imparable.