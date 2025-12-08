Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 9

Con sus pies ligeros, vestimenta típica y el objetivo de darle mayor visibilidad a sus comunidades, corredores provenientes de pueblos originarios tomaron la salida del medio maratón Raíces de Fuego, que se llevó a cabo ayer en el Zócalo capitalino.

Forjados en las montañas, los superatletas de estados como Oaxaca, Chihuahua y Chiapas recorrieron poco más de 21 kilómetros ataviados con huaraches de hule, coloridas faldas, vestidos y tagoras (calzón de manta) con los que enfrentan su diario trajinar.

“Estoy muy feliz por la convocatoria que se consiguió. Ahora somos más conocidos y la gente comienza a darse cuenta de que también somos deportistas y podemos representar a México. Durante la carrera me dio mucha emoción cuando la gente se acercaba a mí para correr juntos o pedirme una fotografía. Todavía no me acostumbro a la fama”, compartió Lorena Ramírez, precursora de los ultramaratones en la cultura rarámuri, y reciente ganadora del Premio Nacional del Deporte.

Aún no se asomaban los rayos del Sol cuando los primeros participantes tomaron la salida frente a Palacio Nacional. Arropados por aficionados que se dieron cita en el corazón de la ciudad, los corredores comenzaron la ruta que abarcó sitios emblemáticos como Tlatelolco, Bellas Artes, Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución, entre otros.

Brandon Hernández (1:06.29) y Kathya García (1:17.15) fueron los ganadores del recorrido, que convocó a más de 7 mil corredores. La competencia forma parte de un serial de cuatro carreras organizado por el movimiento México Imparable.

Uno a uno, los participantes cruzaron la meta. Parejas, amigos, familias enteras, niños y hasta mascotas formaron parte de la iniciativa que cuenta con respaldo del gobierno federal.

“Correr en competencias con causa social motiva. Compartir ruta con atletas tan excepcionales como los rarámuris y miembros de otras comunidades fue una experiencia inolvidable”, declaró Hernández.