Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 5

Guadalajara, Jal., Los libros son dinámicos, sostiene José María Murià, historiador, escritor, museógrafo, articulista y, contrario a la tradición futbolística jalisciense, beisbolista de corazón, al presentar su libro Sumario histórico de Jalisco, con 30 años de anexos a la edición original publicada en 1982, aunque conservando el prólogo de Miguel León-Portilla.

“A veces muchos historiadores hemos pecado porque hacemos el libro sobre el tema que queremos y nos quedamos ahí, más o menos según el éxito que tengamos, pero nos quedamos ahí muy contentos con nuestro libro; sin embargo, los libros son dinámicos”, explica, en entrevista con La Jornada, después de la presentación de su obra en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El también colaborador de La Jornada recordó que realizó la edición original en los tiempos libres que tenía por las mañanas, después de dejar a su hijo en la secundaria y antes de entrar a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Me levantaba como padre abnegado, lo dejaba al 10 para las 7 de la mañana y luego me iba a la SRE; entraba a trabajar a las 10. Esas dos horas ahí las tomaba con mucha calma, hasta que un buen día apareció Raúl Padilla López (ex rector de la Universidad de Guadalajara y ex presidente de la FIL, ya fallecido) por la casa allá en México, vio lo que estaba haciendo, le pareció buena idea y me empezó a chicotear.”

Dijo que el anexo de los 30 años recientes publicado en la nueva edición termina en la toma de posesión del gobernador priísta Aristóteles Sandoval, en 2012 (asesinado en 2020), y que de forma consciente se saltó el periodo del primero de los tres gobernadores panistas consecutivos que tuvo Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, en 1995, “porque es un pendejo, como ya le he dicho”.