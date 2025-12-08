Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 5
Guadalajara, Jal., Los libros son dinámicos, sostiene José María Murià, historiador, escritor, museógrafo, articulista y, contrario a la tradición futbolística jalisciense, beisbolista de corazón, al presentar su libro Sumario histórico de Jalisco, con 30 años de anexos a la edición original publicada en 1982, aunque conservando el prólogo de Miguel León-Portilla.
“A veces muchos historiadores hemos pecado porque hacemos el libro sobre el tema que queremos y nos quedamos ahí, más o menos según el éxito que tengamos, pero nos quedamos ahí muy contentos con nuestro libro; sin embargo, los libros son dinámicos”, explica, en entrevista con La Jornada, después de la presentación de su obra en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.
El también colaborador de La Jornada recordó que realizó la edición original en los tiempos libres que tenía por las mañanas, después de dejar a su hijo en la secundaria y antes de entrar a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Me levantaba como padre abnegado, lo dejaba al 10 para las 7 de la mañana y luego me iba a la SRE; entraba a trabajar a las 10. Esas dos horas ahí las tomaba con mucha calma, hasta que un buen día apareció Raúl Padilla López (ex rector de la Universidad de Guadalajara y ex presidente de la FIL, ya fallecido) por la casa allá en México, vio lo que estaba haciendo, le pareció buena idea y me empezó a chicotear.”
Dijo que el anexo de los 30 años recientes publicado en la nueva edición termina en la toma de posesión del gobernador priísta Aristóteles Sandoval, en 2012 (asesinado en 2020), y que de forma consciente se saltó el periodo del primero de los tres gobernadores panistas consecutivos que tuvo Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, en 1995, “porque es un pendejo, como ya le he dicho”.
–Le falta entonces actualizar hasta la entrada de los gobernadores Enrique Alfaro y el actual, Pablo Lemus, ambos de Movimiento Ciudadano.
–Si me lo proponen, claro que sí. De Alfaro lo dejaría en blanco porque tampoco hizo nada bueno; quizás hablaría un poco de las cosas que anunciaba con tanto ruido y que nunca pasaron.
–Enrique Krauze dijo de Alfaro que era el nuevo Mariano Otero, impulsor del federalismo contemporáneo en México.
–Mi querido Enrique Krauze es medio pillo; ahí hubo lana grande. Es uno de los peores gobiernos que hemos tenido.
–¿Y del actual, de Pablo Lemus?
–Vamos a esperar que su segundo año sea mejor, porque en el primero no pasó nada. Creo que si ya se agotaron estos libros, habrá que pensar en una nueva edición y, si la hay, podríamos pensar en hacer un agregadito de un par de sexenios más.
Para acompañar a Murià en la presentación estuvo Juan Manuel Durán, director del Sistema Universitario del Adulto Mayor de la Universidad de Guadalajara, quien, cuando fue rector del campus de Ciencias Sociales y Humanidades, promovió, junto con el ex rector Ricardo Villanueva, la edición del libro con los anexos. Durán realizó una semblanza del historiador.
También estuvo la historiadora Lilia Oliver Sánchez, quien elaboró un largo desglose del contenido del ejemplar, pero consumió la totalidad del tiempo en su reseña y, con ello, impidió que Murià dialogara con el público que acudió a escucharlo.