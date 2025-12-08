Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 5

Guadalajara, Jal., México es un país que no nos deja sobreponernos al feminicidio, que es “un dolor, una espina que todo el tiempo traes”, expresó la compositora y cantante Vivir Quintana, autora de Canción sin miedo, la cual se convirtió en himno feminista.

En la presentación de su libro Sobre-Vivir para la música (Sexto Piso), ayer en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la artista se mostró esperanzada, pues “somos muchísimas las mujeres que queremos que estas cosas cambien” y que trabajan por ello.

El texto es una especie de diario hecho a partir de más de 40 de las libretas más personales de Quintana. Contiene fotos, dibujos, poemas, canciones e imágenes vinculadas con la autora y su trayectoria artística.

Acompañada por las feministas y comunicadoras Gabriela Rochín y Malena García, la coahuilense apuntó que estar en este encuentro editorial con su obra “es algo muy bonito que me está sucediendo, pero es un logro colectivo en cuanto a todas las experiencias que voy narrando y a toda la gente que aparece ahí”.

Recordó que cuando era más joven se preguntaba qué se necesitaba para estar en sitios como esta feria; luego, contó, se dio cuenta de que los requerimientos eran “creer, construir y trabajar mucho sin romantizar el sacrificio, porque vivimos en un país en el que nos enseñan a sacrificar todo por los sueños, y no es cierto: antes de ser la profesión a la que te dedicas eres persona, mujer, niña, niño, que sueñas cosas increíbles. Eres también el camino que haces para llegar hasta ahí”.