La cantante y compositora presentó su libro Sobre-Vivir para la música en el encuentro de Guadalajara
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 5
Guadalajara, Jal., México es un país que no nos deja sobreponernos al feminicidio, que es “un dolor, una espina que todo el tiempo traes”, expresó la compositora y cantante Vivir Quintana, autora de Canción sin miedo, la cual se convirtió en himno feminista.
En la presentación de su libro Sobre-Vivir para la música (Sexto Piso), ayer en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la artista se mostró esperanzada, pues “somos muchísimas las mujeres que queremos que estas cosas cambien” y que trabajan por ello.
El texto es una especie de diario hecho a partir de más de 40 de las libretas más personales de Quintana. Contiene fotos, dibujos, poemas, canciones e imágenes vinculadas con la autora y su trayectoria artística.
Acompañada por las feministas y comunicadoras Gabriela Rochín y Malena García, la coahuilense apuntó que estar en este encuentro editorial con su obra “es algo muy bonito que me está sucediendo, pero es un logro colectivo en cuanto a todas las experiencias que voy narrando y a toda la gente que aparece ahí”.
Recordó que cuando era más joven se preguntaba qué se necesitaba para estar en sitios como esta feria; luego, contó, se dio cuenta de que los requerimientos eran “creer, construir y trabajar mucho sin romantizar el sacrificio, porque vivimos en un país en el que nos enseñan a sacrificar todo por los sueños, y no es cierto: antes de ser la profesión a la que te dedicas eres persona, mujer, niña, niño, que sueñas cosas increíbles. Eres también el camino que haces para llegar hasta ahí”.
“Es importante contar lo que nos pasa”
Vivir Quintana reconoció que está viviendo con mucha alegría y sorpresa acceder a un lugar como la feria editorial de Guadalajara, pero también con mucho agradecimiento. Se pronunció por que “las niñas, sobre todo, y los niños, la gente creativa, los adolescentes, se vean reflejados en un mundo y en un México que tal vez puede ser posible”.
Canción sin miedo es “un tema muy fuerte, muy doloroso, pero también una canción de amor que interpela a mucha gente, al Estado, a una misma y a muchos compañeros hombres para decir que el problema de la violencia de género es inmensamente lamentable y lo tenemos que combatir”.
Para la autora “es importante que contemos lo que nos pasa, nuestras historias. Mi historia no es más valiosa que la de ustedes. Mi trabajo no es más importante que el de ustedes. Eso es bonito en el libro, porque nos reflejamos y ustedes van a creer, saber y decir: ‘a mí también me ha pasado eso’.”
En el lugar leyó un fragmento de Sobre-Vivir para la música: “llevo cuatro décadas aprendiendo de qué trata la vida, de qué se llena la música, de qué se forman los sueños, las respuestas cambian todo el tiempo (…) Comprendí que la vida se trata de vivirla, de sentirla profundamente, de padecerla y de gozarla, de conocernos, de respetarnos, de equivocarnos y aprender de eso, de cantar lo que se me dé la gana, no de sentir responsabilidad, sino respeto, de sentarme a comer en mesas diversas y sentir pedir paz con eso”.