Reyes Martínez Torrijos y Juan Carlos G. Partida

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., El “orden nuevo” mundial fue abordado por el analista geopolítico Alfredo Jalife-Rahme en la presentación de su libro más reciente, Trilema global: Nuevo orden tetrapolar, fractura bipolar biosférica, guerra nuclear, presentado ayer en la última jornada de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, con el cual, dijo, se ponen en claro “las tendencias de lo que ya se está asentando” en el caos que, a su vez, llamó “los fractales de la paz.

“Hoy se está viendo, y sobre todo lo refrenda el nuevo documento que sacó la Casa Blanca hace dos días sobre la estrategia de Seguridad Nacional de (el presidente Donald) Trump, donde pone en primer término que va en busca de la estabilidad estratégica con Rusia”, explicó.

Ante cientos de espectadores que como es costumbre abarrotan sus presentaciones en la FIL, Jalife-Rahme señaló que eso es una gran noticia, porque significa que “no vamos a tener una tercera guerra nuclear mundial”.

Adelantó que el “start” de todo esto será el acuerdo para la reducción de armas estratégicas que de forma tentativa se firmará en febrero, luego de que el presidente estadunidense tomó nota de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte perdió en Ucrania.

“Eso es una derrota estratégica de primer nivel; de ahí deviene la otra parte de este tema que el libro también ya lo vislumbraba: que el gran perdedor es Europa. Europa ya no interesa a Estados Unidos como bloque para seguir la guerra contra Ucrania.”

En el volumen también se aborda la omnipresencia de China como factor de influencia en este “orden nuevo”.

Habló de su reciente viaje a China, donde, en una reunión de ex ministros, ex cancilleres de Europa, el mundo árabe y Asia, él fue el único latinoamericano, “porque soy mexicano, y China quiere tener óptimas relaciones con nuestro país. No es fácil por la geopolítica (…)”, debido a que Estados Unidos quiere reponer la doctrina Monroe.