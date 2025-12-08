I

maginemos un libro con alma. De por sí el alma es imaginaria, así que vamos bien. Un ejemplar específico. Copia dura, físico, como se dice ahora. Ostenta lomo, registros en regla, una portada sobria, no fea. Fecha de edición relativamente reciente. De autor no del todo desconocido, su nombre le suena a la gente. Lo respalda una editorial respetable. A precio accesible, dados los tiempos. Pero por cosas del azar, caprichos de la moda, invisibilidad mediática o crítica, el ejemplar de marras no se ha vendido.

Pertenece al stock que la casa editorial manda a las ferias del libro que constantemente ocurren en el país. Sabemos que cuenta una historia. Habría que leerlo para saber cuál. La solapa deja claro que ese trata de un libro raro. No es “auto” de nada. Ni autorreferencial, ni autoficción, ni autobiográfico, ni de autoayuda. Vamos, ni siquiera está autografiado. Los exhibidores, por razones desconocidas siendo un título llamativo pero lento, lo acomodan en un lugar visible.

¿Qué se sentirá ser un best seller? suspira soñadoramente. Merecer rediciones, tener millares de gemelos. A veces siente curiosidad al ver cómo hay títulos por los que la gente pregunta seguido, o que, apilados en columnas, se venden como bolillo caliente. Veces hay que alguien lo toma. Qué emoción cuando la persona se clava en una página, y lo hojea con sesudo interés. Ay, la chica guapa que llama al novio y le lee un pasaje con entusiasmo, todo para que éste no muestre interés, y ella lo regrese al anaquel. Un colega del autor lo revisa con atención, y aquel otro lo desdeña en pocos segundos, quizá por envidia o diferencias ideológicas insalvables.

La cosa es que este libro con alma y sentidos ve y escucha de todo. Lo mismo ha recalado en ferias de libro locales que en las grandes. Tiene la suerte de haber asistido a la famosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara en varias ocasiones, han pasado frente a él premios Nobel, cantantes populares, poetas, dibujantes, actores, actrices, políticos con ambiciones, pensadores sabios y gente frívola que consume libros vulgares. Miles de escolapios acarreados de todo el espectro escolar, grupillos juveniles en busca de diversión, citas románticas, familias de diversos estratos sociales. Eso sí, pocos lectores pobres, los precios pueden ser inalcanzables.

Nuestro libro feriero ha pasado por muchas manos, sin encontrar la definitiva. Se conserva en buen estado, por eso los exhibidores confían en él todavía. Demuestra la amplitud temática del catálogo, su apertura ideológica. Y casi se vende, cada vez. En Minería y Neza, el Politécnico, Monterrey, Pachuca, Puebla, Xalapa. Un libro rolado, y sigue soltero. No encuentra un comprador que crea en él.