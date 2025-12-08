▲ La FIL registró una asistencia de cerca de 953 mil personas, y una “utilidad relativa” de poco más de 3 millones de pesos. Foto Arturo Campos Cedillo

Reyes Martínez Torrijos y Juan Carlos G. Partida

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que concluyó ayer, recibió alrededor de 953 mil visitantes, lo que significó un incremento cercano a 5 por ciento respecto de la edición de 2024, informó el presidente del encuentro, José Trinidad Padilla López.

Este domingo también se realizó el cambio de estafeta del invitado de honor de la feria, que pasó de Barcelona a Italia.

Durante la conferencia de balance del encuentro editorial que se desarrolló del 29 de noviembre al 7 de diciembre, el funcionario comentó que, según los datos preliminares, la cantidad de asistentes superó por 45 mil personas al año anterior.

Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara, se congratuló de la buena relación de la FIL con el gobierno federal, que se demuestra con la presencia en la inauguración de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, quien les dio el distintivo Hecho en México, la primera ocasión que se entrega no a un producto.

Padilla López añadió que a lo largo de nueve días se realizaron más de 3 mil actividades dentro y fuera de la Expo Guadalajara, como en los hoteles alrededor, el Centro Cultural Universitario y el paraninfo de la Universidad, entre otras locaciones.

Explicó que en esta ocasión la FIL Guadalajara brilló por la presencia de autores de talla internacional, como la nigeriana Chimamanda Ngozi, los españoles María Dueñas, Eduardo Mendoza y Luis García Montero, el cubano Leonardo Padura, la italiana Donatella di Pietrantonio y el palestino Samer Abu Hawash.

Destacaron también la chilena Nona Fernández y el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, así como los mexicanos Cristina Rivera Garza, Guillermo Arriaga y Alma Delia Murillo.

Por su parte, Marisol Schulz consideró que la feria que dirige es “de la alegría, de las sonrisas, de los niños, de la felicidad, y todo convocado por los libros, el pensamiento y la cultura”.

Expuso que tras los difíciles años que pasó la organización en términos económicos, “la feria es ya completamente autosuficiente, con el auspicio de las entidades que participan. Estamos en números negros”.

Indicó que se registraron ingresos por 131 mil 258 mil 454 pesos y egresos por 128 millones 100 mil 379 pesos. “Tenemos una utilidad relativa de 3 millones 185 mil 75 pesos, que se trabaja para el siguiente año y para otros proyectos”.