Ciencias
Ver día anteriorLunes 8 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/08. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Ciencias/Proliferación de satélites impedirá ver el universo/
A nterior
 
Proliferación de satélites impedirá ver el universo
Foto
▲ Existen planes para lanzar en los próximos años a la órbita terrestre alrededor de medio millón de satélites, lo que podría contaminar casi todas las imágenes tomadas por telescopios espaciales, advirtieron astrónomos de la NASA. La agencia del gobierno de Estados Unidos difundió el 3 de diciembre pasado una representación que simula cómo la luz de estos objetos amenaza el futuro de los cielos oscuros vistos desde la Tierra.Foto Afp
Periódico La Jornada
Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 6
A nterior