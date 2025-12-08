▲ Existen planes para lanzar en los próximos años a la órbita terrestre alrededor de medio millón de satélites, lo que podría contaminar casi todas las imágenes tomadas por telescopios espaciales, advirtieron astrónomos de la NASA. La agencia del gobierno de Estados Unidos difundió el 3 de diciembre pasado una representación que simula cómo la luz de estos objetos amenaza el futuro de los cielos oscuros vistos desde la Tierra. Foto Afp