Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 6

Washington. Un cuarto de siglo después de su publicación, uno de los artículos de investigación más influyentes sobre la posible carcinogenicidad del glifosato ha sido retractado por “varios problemas críticos que se considera que socavan la integridad académica” de ese texto y ”sus conclusiones.

El estudio, que afirmaba que el glifosato no presenta riesgos graves para la salud, fue retractado recientemente debido a presuntos conflictos de intereses, 25 años después de su publicación y luego de servir de guía para decisiones políticas en todo el mundo.

Si bien algunos investigadores aplaudieron la revocación en los anales científicos, el retraso con el que se produjo plantea dudas sobre la integridad de la investigación realizada sobre el ingrediente principal de Roundup, el herbicida más vendido del mundo.

Este producto del gigante agrícola Monsanto es objeto de numerosas demandas judiciales por cáncer por valor de miles de millones de dólares.

En una nota de retractación fechada el viernes 28 de noviembre, la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology anunció que el estudio, publicado en abril de 2000 y que concluía que el herbicida era seguro, había sido retirado de sus archivos. Esta retractación se produce 25 años después de su publicación y ocho años después de que miles de documentos internos de Monsanto se hicieran públicos durante procedimientos judiciales en Estados Unidos (los “Documentos de Monsanto”), revelando que los verdaderos autores del artículo no eran los científicos mencionados –Gary M. Williams (New York Medical College), Robert Kroes (Ritox, Universidad de Utrecht, Países Bajos) y Ian C. Munro (Intertek Cantox, Canadá)–, sino empleados de Monsanto, según publicó Le Monde.

El artículo, ahora retractado, es uno de los más citados sobre el glifosato, especialmente por numerosas autoridades gubernamentales que regulan su uso.

En su aviso de retractación, difundido la semana pasada, la revista señala una serie de deficiencias graves, desde la omisión de estudios de carcinogenicidad disponibles en ese momento hasta la falta de datos sobre la participación de empleados de Monsanto en su redacción, y la no divulgación de los beneficios económicos que los autores recibieron por parte de esa empresa.

Elsevier, la editorial de la revista, con sede en Países Bajos, aseguró a la Afp que el proceso de revisión comenzó “en cuanto el actual editor tuvo conocimiento de las preocupaciones sobre este artículo hace unos meses”.

“Artículos fraudulentos”

Pero ya en 2002 una carta firmada por una veintena de investigadores denunciaba “conflictos de intereses, falta de transparencia y ausencia de independencia editorial” dentro de la revista científica, con mención específica a Monsanto.

El asunto salió a la luz en 2017, al divulgarse documentos internos de la empresa que revelaban el papel de los empleados de Monsanto en la redacción del estudio, ahora retractado.